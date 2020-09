Weiterer Kunde für Gießener Agentur sgc

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen (red). Mit Emcur hat sumner groh + compagnie (sgc) einen weiteren Kunden aus dem Healthcare-Segment gewonnen. Für das Unternehmen aus Bad Ems verantwortet die Gießener Kommunikationsagentur das Package-Design und weiterführende Maßnahmen für eine neue und innovative Produktlinie.

"Wir freuen uns, mit Emcur einen weiteren Kunden aus dem Gesundheits- und Pflegebereich gewonnen zu haben. Gerade Healthcare-Kommunikation ist und bleibt spannend und bietet trotz ihrer Besonderheiten viel Raum für Kreativität, die wir in Kombination mit unserer Erfahrung für die erfolgreiche Markteinführung der Produktlinie nutzen werden", so Ingo Nauheimer, einer der Gesellschafter von sgc, in einer Presseerklärung.

Dass sgc überraschende und kreative Kommunikation kann, beweisen die Gießener immer wieder für Kunden aus den verschiedensten Branchen. Das gilt umso mehr für den Bereich Healthcare, wo sgc mit Kampagnen für "Ohropax" bei diversen Awards ausgezeichnet wurde. Und diese Kreativität fließt jetzt auch in die Kommunikation für Emcur, wie sgc betont.

Die Agentur ist mit der visuellen Konzeption und Gestaltung für eine neue Produktlinie betraut, mit der Emcur sein Produktportfolio wirkungsvoller Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel erweitert.