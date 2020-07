Weiterer Spielplatz in Gießen grundlegend saniert

Bereit für die Kinder: Thomas Röhmel, Gerda Weigel-Greilich und Planerin Sylvia Hoklzmann (von links) nehmen die sanierte Spiellandschaft ab. Foto: Stadt Gießen

Giessen (red). Die Sanierung des Spielplatzes an der Ecke Schützenstraße/Zur Großen Bleiche ist abgeschlossen. Bei einem Ortstermin nahmen Umweltdezernentin Gerda Weigel-Greilich, Gartenamtsleiter Thomas Röhmel und Spielplatzplanerin Sylvia Holzmann die neu angelegte Spielgerätekombination in Augenschein.

Prägend für den Spielplatz ist die neue große Spielkombination. Konzept dieses Spielgerätes mit verbogenen Edelstahlaufstiegen, verwundenen Netzen und verdrehten Hölzern oder Stahlpfosten ist es, Freude an der Bewegung bei Kindern zu fördern. Daneben wurde ein kleiner Drehsitz in die Sandfläche eingebaut. Außerdem wurde ein Spielbereich mit Balancierhölzern in Form eines "Dino-Nestes" angelegt und der Kleinkinderspielbereich mit einem kleinen Spielhaus in Holzkisten-Optik ergänzt.

"Jetzt war es Zeit für eine grundlegende Sanierung. Gerade in Corona-Zeiten wurde uns die Bedeutung von Spiel- und Bewegungsangeboten für Kinder deutlich vor Augen geführt", sagt Gerda Weigel-GreilichSpielplätze gehörten zu den wichtigsten Orten für die soziale Entwicklung der Kinder. Die 50 000 Euro Sanierungskosten seien daher gut investiert.