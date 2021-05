Weiteres Corona-Testzentrum in Gießen

Für Patienten und Passanten: Thomas Pulina bietet in seiner Praxis Corona-Schnelltests an. Foto: Kremer

GIESSEN - Was ursprünglich nur als Angebot für die Patienten seiner Physiopraxis gedacht war, bietet Thomas Pulina jetzt allen testfreudigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern an: Von Montag bis Samstag können sich sowohl seine Patienten als auch Nicht-Patienten von 9 bis 18 Uhr in seiner Praxis in der Bahnhofstraße 52 in Gießen auf Corona testen lassen. Bei Bedarf sei er aber auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten nach Möglichkeit zur Stelle, alle Termine können telefonisch vereinbart werden.

In den meisten Fällen habe man sogar die Chance, noch am selben Tag einen Termin zu bekommen, erklärt Pulina. Dies sei besonders für diejenigen von Vorteil, die sehr kurzfristig noch eine Bescheinigung benötigen. Im Gegensatz zu Arbeitgebern, die ihre Arbeitnehmer testen, darf Pulina solche Bescheinigungen über positive oder negative Befunde ausstellen, da er eine offizielle Beauftragung vom Gesundheitsamt zur Bürgertestung besitzt. Diese Bescheinigung ist das Ergebnis einer dreiwöchigen Vorbereitungszeit, in der alle Hygienekonzepte mehrfach überarbeitet, ein Einbahnstraßensystem in der Praxis eingerichtet wurde und die Mitarbeiter eine Schulung durch das Gesundheitsamt absolviert haben.

Anfänglich hatte die Praxis 500 Tests bestellt, mittlerweile reichen diese nicht mehr lange, denn sie testen manchmal fast 30 Menschen pro Tag und die Nachfrage steigt. Die Tests mussten zunächst von der Praxis vorfinanziert werden. Dadurch, dass Pulina nicht ausschließlich seine Patienten testet, ist es überhaupt erst möglich geworden, das ganze Angebot kostenlos zu gestalten. Für viele Patienten sei aber gerade das eine große Erleichterung und man merke, dass sie sich öfter und regelmäßiger testen lassen, berichtet er.

Dass er im Gegenzug nun auch Nicht-Patienten testen muss, findet Pulina auch gar nicht schlimm, sein Motto: "Ganz oder gar nicht". Schließlich wolle er dabei helfen, die Ansteckungsketten zu brechen. Selbst wenn man nur einen positiven Befund in der Woche aufdecke, empfinde er das als Erfolg - denn dieser eine könne dann nicht noch zehn weitere Menschen anstecken. Der Physiotherapeut hält es für sinnvoll, möglichst viele kleine Testzentren aufzubauen, zum Beispiel in Apotheken. Wenn die Zentren schnell und einfach zu erreichen wären und man nicht mehrere Tage auf einen Termin warten müsse, dann würden sich sicher noch mehr Menschen testen lassen, meint Pulina und verweist auch auf den Vorteil seiner Praxis, die barrierefrei und mit einem Aufzug ausgestattet ist.

Obwohl ihm dieser "Bonus" vorher gar nicht bewusst war, scheine auch dieser Umstand viele Menschen erfreulicherweise in sein Testzentrum in der Bahnhofsstraße zu ziehen. Thomas Pulinas Fazit ist deutlich: "Je mehr rausgefischt wird, desto besser!"