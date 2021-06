Weiteres Logistikzentrum in Gießen geplant

Im Gebiet "Am Alten Flughafen" ist der Bau eines zweiten Logistikzentrums geplant. Foto: Stadtredaktion

GIESSEN - Ein Logistikstandort. Das ist bislang der Plan für das Gebiet "Am alten Flughafen", den die Firma VGP derzeit auf dem ehemaligen AAFES-Gelände realisiert. Doch nun möchte ein Investor ein weiteres Zentrum im ehemaligen US-Depot bauen. Eine Bauvoranfrage und einen Bauantrag hat er bereits gestellt. "Die Ansiedlung ist am Rande des Gebietes in Richtung Rödgen geplant. Das Problem ist, dass wir Logistik hier nicht vorgesehen haben. Hier sehen wir eher kleinteiliges Gewerbe", sagt Bürgermeister Peter Neidel. Welche Auswirkungen hätte die Ansiedlung eines weiteren Logistikzentrums auf Straßen und Verkehrsknoten rund um das Gebiet "Am Alten Flughafen"? Um diese Frage zu beantworten, hat der Magistrat jetzt die erste Änderung des Bebauungsplans "Am Alten Flughafen I" auf den Weg gebracht. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung steht noch aus.

Kleinteiliges Gewerbe

Kleinteiligeres Gewerbe, Handwerks- und Produktionsbetriebe, Büro- und Dienstleistungsunternehmen: Solche Ansiedlungen sieht der Bebauungsplan "Am Alten Flughafen I" vorrangig vor. Zu diesem Plangebiet gehört das Gelände, auf dem das weitere Logistikzentrum geplant ist und das in der Verlängerung der Straße Stolzenmorgen in Richtung Rödgen liegt. "Die Ansiedlung an diesem Standort widerspricht der Zielsetzung der Bebauungsplanung für das gesamte Plangebiet 'Am Alten Flughafen', Ansiedlungen von Logistikunternehmen, aufgrund der sehr guten verkehrlichen Anbindung an den 'Gießener Ring', nur im Bereich des Bebauungsplans 'Am Alten Flughafen III (ehemalige AAFES-Flächen)' umzusetzen", heißt es in der Beschlussvorlage des Magistrats. Ein Problem könnte der zusätzliche Verkehr durch ein weiteres Logistikzentrum werden. "Eine Verkehrsuntersuchung gibt es schon. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass einige Kreuzungen um das Gesamtgebiet nicht mehr ausreichen würden", erklärt Neidel. Die Beschlussvorlage wird konkret: Nach der vorliegenden Betrachtung seien die Verkehrsknoten Rudolf-Diesel-Straße/Rampe BAB 485 (West), Rudolf-Diesel-Straße/Oberlachweg, Rödgener Straße/Rudolf-Diesel-Straße sowie Rödgener Straße/Udersbergstraße unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung des Gebietes bei Ansiedlung eines weiteren Logistikstandorts nicht mehr leistungsfähig. "Für die konkrete Ansiedlung der Logistikunternehmen im Plangebiet 'Am Alten Flughafen III' wurde eine Verkehrsuntersuchung durch die Firma VGP beauftragt, die im Ergebnis noch nicht vorliegt", heißt es in der Magistratsvorlage. Wie plausibel sind beide Untersuchungen? Diese Frage soll der Gutachter, der seit 2015 mit der Gesamtverkehrsuntersuchung zu dem Gebiet beauftragt ist, beantworten, wenn auch die VGP-Analyse vorliegt.

Weiterverkauf geplant

Und er soll gegebenenfalls weitere verkehrliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gewerbegebietsentwicklung koordinieren und abstimmen können. Eigentümer der Fläche, auf der das neue Logistikzentrum entstehen soll, ist laut Magistratsvorlage derzeit die Volkshaus, die einen Weiterverkauf an einen Investor anstrebt. Er plant laut Vorlage die Ansiedlung eines Unternehmens "aus dem Bereich des Versandhandels als Feinverteilzentrum für die Direktauslieferung an den Endkunden". Die Stadt strebe an, VGP - ursprünglich war auf der AAFES-Fläche ein Zentrum von Onlinehändler "Otto" geplant - die Verkehrsanbindung zu ermöglichen. "Jetzt müssen wir sehen, wie wir das mit dem neuen Vorhaben in Einklang bringen", resümiert der Bürgermeister.

Darüber hinaus will die Stadt mit der Änderung des Bebauungsplanes auch die Grundlagen für den Radweg vom Stolzenmorgen nach Rödgen schaffen. Er soll an den Burgwiesenweg im Stadtteil anschließen.