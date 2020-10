Welche Burgen und Schlössern sind rund um Gießen besonders beliebt?

Burg Staufenberg. Archivfoto: Wegst

GIESSEN - Burgen sind Wahrzeichen und Orientierungspunkte. Als steinerne Zeugen der Vergangenheit umweht sie etwas Geheimnisvolles und Sagenhaftes; mitunter vermögen sie faszinierende Geschichten zu erzählen. Die wehrhaften Mauern, die von einstiger Stärke zeugen, machen noch heute Eindruck. Selbst wenn nicht mehr als Reste geblieben sind, strahlen diese zumindest eine gewisse Ruinenromantik aus. Schlösser wiederum stehen für Prunk, Glanz und Gloria. Weltweit gibt es die meisten Burgen und Schlösser pro Quadratkilometer in Wales, schätzungsweise 25 000 sollen es in Deutschland sein. Die heimische Region muss sich dabei sicher nicht verstecken. Aus den herrschaftlichen Bauten sind beliebte Ausflugsziele geworden, die oft als Restaurants oder Stätten für Tagungen, Hochzeiten und sonstige Feierlichkeiten dienen.

Das Verbraucherportal Testberichte.de hat nun ein Ranking von bundesweit über 1000 Burgen und Schlössern erstellt und dafür eine Million Online-Bewertungen analysiert. Natürlich ist auch der Landkreis Gießen vertreten. Das beste Ergebnis hat die Burg Gleiberg mit Rang 137 (Platz 12 in Hessen) erreicht. Es folgen die Badenburg in Gießen (300; 33), Schloss Laubach (355; 41), Burg Staufenberg (674; 70) und Burg Vetzberg (890; 86). Das von der Justus-Liebig-Universität genutzte Schloss Rauischholzhausen landet auf dem 173. Platz (17). Hessischer Spitzenreiter ist die Tannenburg in Nentershausen (bundesweit Platz 27), dahinter rangieren Burg Schwarzenstein (34, Geisenheim) und Schloss Wilhelmshöhe in Kassel (39). Die deutsche Nummer eins ist die Felsenburg Neurathen in Sachsen, vor der Burgruine Waldeck (Bayern), der Ruine Achalm (Baden-Württemberg) und dem Dresdner Zwinger. Schaut man allein auf quantitative Kriterien wie etwa die Anzahl der Bewertungen, ist das vermutlich berühmteste deutsche Schloss in Neuschwanstein unangefochten (55 581).

Grundlage sind Google-Rezensionen, Angaben bei Wikidata, die jeweiligen Internetseiten der Burgen und Schlösser oder regionale Übersichtsseiten. Zudem wurden bei Instagram die Popularität der Angebote sowie die Häufigkeit verwendeter Hashtags angeschaut. Für die Reihenfolge habe letzteres aber keine Rolle gespielt. Der Bewertungsdurchschnitt lag bei 4,43 von möglichen fünf Sternen. "Konkret bedeutet das, dass Burgen und Schlösser ab 4,5 Sternen als überdurchschnittlich attraktiv eingeschätzt werden und ab dem 524. Platz als überdurchschnittlich beliebt gelten", erklärt der für die Öffentlichkeitsarbeit von Testberichte.de zuständige Dominik Kratzenberg auf Anfrage des Anzeigers.

Bei qualitativ gleichem Schnitt sei nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet worden - je mehr, desto besser. Bei zwei oder mehr Google-Einträgen zum selben Bauwerk haben die Tester jene gewählt, die sich am ehesten auf das historische Gebäude beziehen. Dass darin oft Hotels, Restaurants, Event-Locations oder Museen untergebracht sind, sei kein Ausschlusskriterium gewesen. Denn es werde davon ausgegangen, dass dieser besondere Charakter in eine Beurteilung mit einfließe.

Burg Gleiberg (4,6): Nahezu alle Besucher loben demnach, wie gut die über 1000 Jahre alte Burgruine erhalten sei und führen das auch auf die gute Arbeit des Gleiberg-Vereins zurück. Ein Pluspunkt ist die fabelhafte 360-Grad-Aussicht über das Gießener Land. "Ein Besuch lohnt sich aber nicht nur tagsüber, auch Freunde von romantischen Sonnenuntergängen kommen voll auf ihre Kosten", heißt es weiter. Ideal sei die Burg Gleiberg selbst für Kinder, weil die zahlreichen Verwinklungen zum Versteckenspielen einladen. Erwähnung finden ferner das Restaurant "Albertusklause" mit gemütlichem Biergarten, die generell gute Erreichbarkeit sowie die Eignung als Hochzeitslocation.

Badenburg (4,5): Die Bewertungen beziehen sich primär auf das Restaurant "Gasthaus Badenburg Ritterkeller". Besuchern gefallen offenbar das "authentische, gemütliche mittelalerliche Ambiente, die dazu passende Musik, der zuvorkommende Service und die ritterhafte Auswahl der Speisen". Von der Landschaft, vor allem dem dichten Wald und der Lahn, scheinen sie ebenfalls sehr angetan, informiert Dominik Kratzenberg. Mancher fühle sich im Rittersaal mit den Rüstungen und Arbeitswerkzeugen wie ein "Ritter der Tafelrunde" oder wähnt sich in einer Zeitreise. Auch sonst ist die um 1350 als Herrensitz der landgräflichen Vasallenfamilie von Weitershausen erbaute Badenburg historisch interessant. Georg Büchner (1813-1837) verfasste dort nämlich 1834 mit Gleichgesinnten die Flugschrift "Der Hessische Landbote", in der die unterdrückten Bauern zum Widerstand gegen die Obrigkeit aufgerufen wurden.

Burg Staufenberg (4,4): Zu unterscheiden sei zwischen der "Burg Staufenberg" (Unterburg), die als Hotel und Restaurant genutzt wird, und der Oberburg "Burgruine Staufenberg" aus dem 13. Jahrhundert, auf welche die Bewertungen Bezug nehmen. "Traumhaft" sei der Ausblick über die Stadt Staufenberg und die umliegende Natur. "Beliebt ist der gepflegte und 'verwunschene Burggarten'", so Kratzenberg. Positiv zu Buche schlage darüber hinaus der kostenlose Zutritt zum Turm, wobei der Hinweis erteilt wird, dass man dafür schwindelfrei sein sollte.

Burg Vetzberg (4,3): Das "umwerfende" Panorama mit Blick ins Gleiberger Land und auf die benachbarte Burg Gleiberg dürfen auch hier bei den Bewertungen nicht fehlen. Dies sowie das leckere Essen in der Burgschänke (mit Außenterrasse) entschädigten dann für den steilen Aufstieg (das letzte Stück über Kopfsteinpflaster)Obendrein handele es sich um ein begehrtes Ausflugsziel für Wanderungen und Fahrrad-Touren.

Schloss Rauischholzhausen (4,6): Sowohl der Architekturstil, als auch die umliegenden Gebäude und der Schlosspark samt alten Bäumen, Bächen und Spazierwegen wirken laut Testberichte.de malerisch auf die Besucher. Vielfach werde Rauischholzhausen als gut gepflegtes "Märchenschloss" gewürdigt, alternativ auch die "märchenhafte Kulisse zum Flanieren und Fotografieren". Auf Zuspruch stößt überdies, dass das Schloss keine rein touristische Funktion habe, sondern die JLU dort regelmäßig Kongresse, Workshops, Seminare und Feste abhält.

Schloss Laubach (4,5): An Superlativen mangelt es nicht, wenn im Internet über das Schloss Laubach geschrieben wird. Von "märchenhaftem Glanz" ist da zu lesen, immer wieder von der wunderschönen Anlage, die eine "große Attraktion" sei, einen "wunderbaren Charme" und eine "tolle Atmosphäre" versprühe. Besonders empfohlen wird ein Spaziergang durch den Park mit den riesigen Rosskastanien und anderen imposanten Bäumen - insgesamt ein "Ort zum Wohlfühlen und Entspannen", der zugleich passender Schauplatz für Veranstaltungen wie beispielsweise den "Winter- oder Herbstzauber" sei.