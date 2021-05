"Wellerman-Song" in Gießener Version

Kabarettist und Musiker Dietrich Faber schlüpfte in seine Paraderolle als Manni Kreutzer, um bei den Videoaufnahmen sein Leid (oder -Lied) über die Corona-Frisuren zu klagen. Foto: Mediashots

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Das Shanty "The Wellerman" ist zum Lied dieser weltweiten Corona-Pandemie geworden. Nachdem der schottische Briefträger Nathan Evans seine Version des traditionellen Seemannsliedes Anfang dieses Jahres zum Internet-Hit machte, haben sich immer mehr Menschen mit eigenen Vertonungen daran versucht. Nun gibt es auch eine Gießener Version: "Durchhalten - Bald simmer da!" versprechen zahlreiche bekannte Musiker aus der Region in einem Video, das innerhalb drei Tagen schon mehr als 20 000 Mal auf Youtube aufgerufen wurde. Dabei sind unter anderem Dietrich Faber, Tess Wiley, Heinz-Jörg Ebert, Tom Pfeiffer und Fredrik Vahle. Die in Mundart gesungenen Strophen des Dreiminüters stammen von dem bekannten Poetry Slammer Lars Ruppel.

Bilder der Stadt

Vorsicht: Dieser Song hat Ohrwurmcharakter. Im Video gibt es dazu Bilder von verschiedenen Orten der Stadt, an denen die Musiker ihre Zeilen singen. So klagt Heinz-Jörg Ebert in der Innenstadt über die Zahlen der Pandemie, die "ma so hoch wie das Dachcafé war'n". Tom Pfeiffer verneigt sich auf einem leeren Schulhof vor den Lehrern: "Das Kind kann besser Mathe als ich, in der vierten Klasse". Und Manni Kreutzer (alias Kabarettist und Musiker Dietrich Faber) sitzt auf einem Campingstuhl am Rande eines einsamen Sportplatzes, während er feststellt: "Alle ham jetzt ne Künstlerfrisur, doch leider weder Kunst noch Kultur". Doch Trübsaal blasen ist nicht die Sache dieser Gießener Wellermen und

-frauen. "Land in Sicht / Stellt den Sekt schon mal kalt, net mer lang, dann ham mer's bald" heißt es in Ruppels eingängigem Refrain.

Diese humorige Aufforderung an die Bürger, auf den vielleicht letzten Metern dieser Pandemie den Kopf oben zu behalten, haben die Initiatoren unter den Hashtag #giessenmachtmut gestellt und auf zahlreichen digitalen Kanälen verbreitet. Dabei handelt es sich um die beiden Gießener Marco Kessler, Geschäftsführer der Agentur Mediashots, sowie Holger Fischer, Inhaber der Confidos Akademie Hessen. "Als wir Lars Ruppel von unserer Idee begeisterten, war uns wichtig, mit dem Video nicht noch mehr Corona-Blues zu erzeugen, sondern vor allem Mut zu machen und gleichzeitig aufzuzeigen, dass es trotz der allgegenwärtigen Einschränkungen in der Pandemie auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen gibt", erklärt Initiator Fischer.

HINTERGRUND Die englischstämmigen Brüder Edward, George und Joseph Weller gründeten im Jahr 1831 eine Walfangstation auf der Südinsel Neuseelands, von der aus sie Proviant an Walfänger verkauften. Ihre Angestellten wurden als "Wellermen" bekannt. Von ihnen handelt das Walfängerlied "Soon May the Wellerman Come", das zwischen 1860 und 1870 entstand und vermutlich von einem jungen Seemann stammt. Es erzählt von der Einsamkeit der Matrosen, die nach Wochen auf hoher See Tee, Zucker und Rum von den "Wellermen" bekommen, ebenso wie die baldige Aussicht auf ihre Freiheit an Land. Anfang dieses Jahres wurde das Lied durch Versionen von The Longest Johns und Nathan Evans bekannt, der mit seiner Version einen Nummer-eins-Hit in Deutschland landete und es auch über die Plattform TikTok verbreitete. Im Zuge dessen coverten auch deutschsprachige Bands wie "Santiano", "Saltatio Mortis" und "Mr. Hurley & die Pulveraffen" dieses Shanty, ebenso wie das St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau - und nun auch der "Gießener Wellerman". (bj)

Für Marco Kessler, der mit seinem Team für die professionelle Produktion verantwortlich zeichnet, war das Projekt eine Herzensangelegenheit und so verzichtete er wie alle anderen Beteiligten auf ein Honorar oder Gage. Eine besondere Herausforderung war, das Zusammenspiel von realen Alltagsszenen in der Pandemie und den musizierenden Künstlern gut aufeinander abzustimmen. "Insgesamt waren wir zehn Drehtage an verschiedenen Locations im Einsatz", berichtet der Videoproduzent.

Die neu komponierte "Wellerman"-Fassung wurde coronakonform von Musikproduzent Peter Herrmann mit allen beteiligten Sängern und Musikern im Tonstudio jeweils separat aufgenommen und professionell gemischt. Dass der Videoclip nun nicht nur in Gießen, sondern auch überregionale Beachtung findet, hoffen die beiden Initiatoren und die zahlreichen Künstler sowie Darsteller, die im Stück zu sehen und hören sind. Offenbar nicht vergeblich. Auf Youtube gibt es unzählige positive Reaktionen. Etwa von der "ewigen Gießenerin im Herzen" Ulli, die aus Australien kommentiert: "Bald habt ihr es geschafft". Shara grüßt aus Sizilien: "Klasse, Ragazzi!". Und "Gießen-Pendler" Thomas freut sich über "ein ganz dolles Ding!" Bleibt angesichts dieses Zuspruchs nur noch die Frage, ob der Song auch irgendwann live zu erleben sein wird. "Beim nächsten Stadtfest", wünscht sich Holger Fischer: "Das wäre doch wunderbar!"

Unter dem Hashtag #giessenmachtmut ist der Videoclip auf verschiedenen Social-Media-Kanälen wie Youtube zu finden.