Weltgebetstag in St. Thomas Morus

GIESSEN - 2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu: Am Freitag, 5. März, lädt die ökumenische Vorbereitungsgruppe zum Weltgebetstag ein zur "Offenen Kirche" nach St. Thomas Morus, Grünberger Straße 80. Von 16 bis 20 Uhr ist die Kirche geöffnet und lädt ein zu Stille, Andacht und Gebet. Flankiert wird dieses Angebot von verschiedenen Stationen mit kleinen Impulsandachten und Musik.

Das diesjährige Gastland des Weltgebetstages ist Vanuatu, ein Inselstaat auf der Höhe von Australien und Neuseeland. Einerseits ist es ein tropisches Inselparadies, andererseits ist es besonders durch den Klimawandel bedroht. So geht es bei diesem Weltgebetstag nicht mehr nur um die Gleichberechtigung der Frauen, gemeinsames Beten, Feiern und Informieren, sondern auch um Klimagerechtigkeit.

Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen seit über 100 Jahren für den Weltgebetstag und machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Alleine in Deutschland werden rund um den 5. März 2021 hunderttausende Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen wie auch in der Gießener St. Thomas Morus Kirche.