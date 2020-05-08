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Freitag, 08.05.2020 - 10:30
5 min

Weltkrieg endet auch in Gießen vor 75 Jahren

Vor 75 Jahren endet der Zweite Weltkrieg offiziell auch in Gießen. Zeitzeugin Maria Köhler erinnert sich an den Einmarsch der Amerikaner und Gießen in der Nazizeit.

Von Stephan Scholz
Die Gießener Innenstadt ist bei Kriegsende eine Trümmerlandschaft. Foto: Stadtarchiv

Die Gießener Innenstadt ist bei Kriegsende eine Trümmerlandschaft. Foto: Stadtarchiv

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Fotos
Die Gießener Innenstadt ist bei Kriegsende eine Trümmerlandschaft. Foto: Stadtarchiv

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Am 28. März marschieren die Amerikaner in Gießen ein. Foto: Stadtarchiv

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Den Marktplatz des alten Gießen gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Foto: Stadtarchiv

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Das alte Rathaus am Marktplatz ist bei Kriegsende zerstört. Foto: Stadtarchiv

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