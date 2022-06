Weltkriegsbombe in Gießen gefunden: Straßen gesperrt

Symbolbild: VRM

GIESSEN - In Gießen ist am Montag, 13. Juni, bei Abbauarbeiten in der Tongrube eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Diese müsse "umgehend entschärft werden", teilte die Stadt kurzfristig mit. Die Bombe sei im Schiffenberger Wald freigelegt worden und wiege rund 500 Kilogramm.

Auf Straßen in einem Radius von 500 Metern rund um den Fundort gibt es ab 14.30 Uhr Sperrungen: Betroffen sind die A 485 zwischen der Anschlusstelle Licher Straße und Bergwerkswald in beide Richtungen. Außerdem der Schiffenberger Weg ab der Karl Glöckner Straße bis Petersweiher in beide Richtungen sowie der Steinberger Weg ab Ecke Pistorstraße bis zum Autohaus Häuser.

Eine Evakuierung sei nicht nötig, wie die Stadt Gießen mitteilt, Anwohner seien nicht vom Bombenfund betroffen.