Weltladen Gießen zeigt sich in Corona-Krise solidarisch

Klaus-Dieter Grothe liefert faire Waren aus.

Giessen (red). Aufgrund einer Empfehlung des Ordnungsamts und zum Schutz der vielen älteren Mitarbeitenden hat auch der Gießener "Weltladen" geschlossen. Das Team wollte aber nicht nur einfach abwarten, bis die Einschränkungen wieder aufgehoben sind. "Mittelfristig werden vor allem die Produzentinnen und Produzenten des 'Globalen Südens' diejenigen sein, die die Handelseinschränkungen durch die Corona-Pandemie besonders trifft", befürchtet Ladenkoordinatorin Katrin Schlechtriemen. "Wir möchten daher auch in diesen Zeiten Solidarität zeigen - das ist ja das 'Kerngeschäft' der Weltläden seit über 40 Jahren."

Darum wurde schnell geplant und überlegt, welche Angebote aufgesetzt werden können, damit die Kundschaft mit fair gehandelten Waren versorgt ist, der "Weltladen" selbst über die Durststrecke der Schließung kommt und natürlich die Handelspartner überall auf der Welt weiter ihre Produkte verkaufen können. "Wir möchten nicht untätig, sondern weiter für die Benachteiligten dieser Erde aktiv sein. Corona hin oder her," ergänzt Schlechtriemen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ab sofort gibt es einen Lieferservice, der - kontaktlos - innerhalb Gießens und der Stadtteile Lebensmittel wie Kaffee, Schokolade und Zutaten für die faire Küche zu den Kundinnen und Kunden bringt. "Immer dienstag- und freitagnachmittags werden wir ausfahren", freut sich Klaus-Dieter Grothe, Vorsitzender des Trägervereins des Weltladens und fordert auf: "Also nur her mit den Bestellungen." Außerdem besteht die Möglichkeit, direkt bei einigen Fair-Handels-Lieferanten der Weltläden zu bestellen - und den "Stamm-Weltladen" gleichzeitig zu unterstützen, indem ein Teil des Erlöses dem "Weltladen" zugutekommt, in dem man sonst eingekauft hätte.