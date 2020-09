Weltrekordler der Isotope von der JLU Gießen

Leidenschaft für Physik: Prof. Hans Geissel hat erstmals hochgenaue Massenmessungen von exotischen Kernen vorgenommen. Foto: GSI/Otto

GIESSEN (red). Für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der exotischen Kerne erhält der Physiker Prof. Hans Geissel den polnischen Alexander von Humboldt-Preis in Physik. Geissel ist leitender Wissenschaftler beim Teilchenbeschleuniger FAIR am GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt und Professor am II. Physikalischen Institut der Justus-Liebig-Universität (JLU). Der Preis, mit dem die Finanzierung eines Forschungsaufenthalts verbunden ist, wird von der "Foundation for Polish Science" (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, FNP) vergeben, eine Partnerorganisation der deutschen Alexander von Humboldt-Stiftung in Polen. Die Auszeichnung wird an exzellente aktive deutsche Wissenschaftler vergeben, um ihre Arbeit zu würdigen und ihnen wissenschaftliche Forschung an einer ausgewählten Einrichtung, in der Regel in Polen, zu ermöglichen, teilt die JLU mit.

Hans Geissel erhält die Auszeichnung für seine langjährige erfolgreiche Forschung mit kurzlebigen Kernen und die Entdeckung ihrer Eigenschaften. Gemeinsam mit den polnischen Wissenschaftlern Prof. Zygmunt Patyk (Nationales Zentrum für Kernforschung, Swierk-Warschau) und Prof. Marek Pfützner (Universität Warschau) führte er Pionierexperimente mit dem GSI-Fragmentseparator FRS durch. So konnte er mit Zygmunt Patyk und dessen Arbeitsgruppe erstmals hochgenaue Massenmessungen von exotischen Kernen vornehmen, die am FRS produziert, separiert und im Speicherring ESR gekühlt wurden. Auch aus der Zusammenarbeit mit Marek Pfützner und seiner Arbeitsgruppe resultieren viele weltweit beachtete Publikationen, von denen die Entdeckung von zahlreichen neuen Isotopen und der Zwei-Protonen-Radioaktivität besonders herausragend sind.

Mit insgesamt 276 entdeckten Isotopen hält Hans Geissel seit 2012 den Weltrekord. "Seine seit vielen Jahren ebenso intensive wie erfolgreiche Kooperation mit Forscherteams in Polen trägt hier höchst verdiente Früchte. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse, die diese internationale Zusammenarbeit mit einer unserer strategischen Partnerregionen auch in Zukunft hervorbringen wird", so JLU-Präsident Joybrato Mukherjee.

"Dieser Preis stellt natürlich auch eine internationale Anerkennung der wissenschaftlichen Arbeiten der gesamten Forschungsgruppe am FRS und FRS-ESR dar", so Hans Geissel. "Ebenso danken möchte ich bei dieser Gelegenheit meinen ehemaligen Lehrern, den Gießener Professoren Heinz Ewald, Ulrich Mosel, Gottfried Münzenberg, Werner Scheid und Herrmann Wollnik, die mir den Weg zur Ionenforschung aufgezeigt haben." Im Zusammenhang mit der Auszeichnung sind weitere Forschungsarbeiten der internationalen deutsch-polnischen Kollaboration geplant, die bereits bis zum Jahr 2023 verwirklicht werden sollen. Daran sind auch japanische Wissenschaftler beteiligt. Erste Experimente sind bereits im Frühjahr dieses Jahres erfolgreich am FRS durchgeführt worden. Weitere Forschungsarbeiten am Teilchenbeschleuniger FAIR und im japanischen Forschungszentrum Riken sollen die Grundlage für weitere wissenschaftliche Erfolge in der nahen Zukunft bilden, heißt es weiter.

Die beiden beteiligten polnischen Institutionen - das Nationale Zentrum für Kernforschung und die Universität Warschau - sind Mitglieder der Super-FRS Experiment Kollaboration und gehören somit zur Nustar-Aktivität (NUclear STructure Astro-physics and Reactions) bei FAIR. Aufenthalte von Geissel mit Vorlesungen sind auch an der Universität Warschau und dem Nationalen Zentrum für Kernforschung in Warschau geplant, da die Ausbildung und Motivation der jungen Physikstudierenden ein Hauptanliegen aller beteiligten Institutionen ist.

Die Foundation for Polish Science zeichnet jährlich Arbeiten in verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen aus. In diesem Jahr werden neben Hans Geissel ein Wissenschaftler aus der Biomineralogie sowie eine Wissenschaftlerin aus dem Fachgebiet Geschichte gewürdigt.