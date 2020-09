Wenig Erfreuliches bei Vollversammlung der IHK Gießen-Friedberg

Knapp 100 Mitglieder waren zur Vollversammlung der IHK Gießen-Friedberg gekommen. Foto: Niehoff

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Giessen/Friedberg (jwn). Es war eine Vollversammlung unter Corona-Bedingungen - mit Ellenbogencheck statt Händedruck und Mund-Nasen-Schutz im Gesicht statt freundlichem Lächeln. Doch sie hat zumindest stattgefunden. Knapp 100 Gäste waren auf Einladung der IHK Gießen-Friedberg in die Friedberger Stadthalle gekommen - und hörten wenig Erfreuliches.

Denn die Coronakrise hat so gut wie alle Unternehmen empfindlich getroffen. IHK-Präsident Rainer Schwarz berichtete von zahlreichen Gesprächen, die er vor allem mit Politikern geführt habe, weil sie immer wieder Hilfe versprochen hätten, die bürokratischen Hürden für viele Unternehmen jedoch oft viel zu hoch seien. Er empfehle den Politikern immer wieder, den Verlustvortrag auf mehrere Jahre auszudehnen, sagte Schwarz. Derzeit werde nur das Vorjahr herangezogen. "Vielen Firmen, die bisher durch sämtliche Raster der staatlichen Hilfsmaßnahmen gefallen sind, würde damit geholfen", ist sich Schwarz sicher.

Wünschenswert sei auch, beim Verlustvortrag die Gewerbesteuer einzubeziehen. Das sei bisher nicht umgesetzt worden, weil die Politik lange Zeit keine Möglichkeit gesehen habe, den Kommunen die entstehenden Einnahmeausfälle auszugleichen. Schwarz machte das an einem Beispiel deutlich: Ein Veranstaltungsunternehmer, der über Jahre hinweg regelmäßig einen Millionengewinn erwirtschaftet hat, bekommt nur 15 Prozent Körperschaftsteuer zurückerstattet, und auch nur für das vorherige Jahr, nicht aber die 15 Prozent Gewerbesteuer. Der Unternehmer bekommt also nur 150 000 Euro für das eine Jahr zurückerstattet, statt 1,5 Millionen Euro für beispielsweise zehn Jahre. Schwarz: "Der erste Betrag hilft ihm allenfalls kurzfristig, mit der anderen Lösung könnte er dagegen schon wieder für die Zukunft planen. Unternehmen von mittlerer Größe scheint die Politik offensichtlich vergessen zu haben."

Ein weiteres Thema, das laut IHK die Unternehmer bewegt, ist vor allem der Blick in die Zukunft. Der Shutdown im März sei von heute auf morgen gekommen. Wie es nun aber weitergehen solle, mit welchen Konzepten die Wirtschaft wieder hochgefahren werden könne, dazu gebe es nur verhaltene Aussagen der Politik, hieß es.

Die IHK hatte deshalb Prof. Stefan Hennemann von der JLU eingeladen, einen Spezialisten für Wirtschaftsgeografie. Er hatte Anfang des Jahres eine Umfrage unter 6000 Unternehmen gestartet und eine Standortanalyse für den IHK-Kammerbezirk erstellt. Auch wenn die Befragung vor dem Beginn der Coronakrise stattgefunden habe, könnten daraus Rückschlüsse für die Gegenwart unter den geänderten Umständen gezogen werden, sagte er.

So gebe es vor allem im Bereich der Aus- und Weiterbildung, im Bereich der digitalen Infrastruktur, sprich schnelles Internet, im Bereich der Verwaltungstransparenz bei den Kommunen und im Bereich Verkehr Handlungsbedarf. Was den Unternehmen zu Beginn des Jahres die meisten Sorgen bereitet habe, nämlich der Mangel an Fachkräften und Auszubildenden, sei derzeit kein Thema. Im Gegenteil: Die Firmen nutzten jetzt vielfach die Krise, um sich neu aufzustellen und sich auf dem Personalsektor neu zu orientieren, sagte Hennemann. Auch die Organisationsformen innerhalb der Unternehmen würden sich durch die Krise vielfach ändern. Wegen der Digitalisierung gingen die Firmen verstärkt zu Arbeitsplätzen im Homeoffice über. Das habe dann wiederum Auswirkungen auf den Straßenverkehr oder den Öffentlichen Personennahverkehr. "Die Straßen und Innenstädte werden leerer, es wird weniger Bürofläche gebraucht. Auch da wird es eine Neuausrichtung geben", sagte Hennemann. Auch in den Schulen werde sich einiges ändern. Denn auch dort werde die Digitalisierung neue Unterrichtsformen erfordern.

"Ein Patentrezept für das schnelle Anspringen der Wirtschaft gibt es nicht. Die kleineren Firmen werden schneller zur Normalität zurückfinden als die großen. Aber Änderungen wird es bei allen geben", befand der Professor. Auch für IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Leder steht fest: "Ein schneller Weg aus der Coronakrise ist nur möglich, wenn es die Politik schafft, die Bereiche Wirtschaft und Gesundheit intelligent miteinander zu verknüpfen."