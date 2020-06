Wenige Plätze, große Vorfreude

Haben spannende Gäste eingeladen: Dieter Lindheimer und Annegret Kausen vom Verein Gießener Meisterkonzerte mit dem neuen Programm. Foto: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

giessen (hsch). Gute Neuigkeiten für alle Klassik-Fans: Die Gießener Meisterkonzerte und damit auch die Basilika-Konzerte gehen in ihre nächste Runde. Trotz des mit den Corona-Auflagen einhergehenden begrenzten Sitzplatzangebots haben die Mitglieder des Vereins keine Mühen gescheut, um ihrem Publikum wieder hochkarätige Gäste zu präsentieren. Beim Pressegespräch wussten die Vorstandsmitglieder zudem von manchen positiven Erfahrungen zu berichten.

"Die Musiker waren ganz begeistert und haben in zwei Fällen sofort auf unsere Anfragen hin zugesagt", freute sich der Vereinsvorsitzende Dieter Lindheimer beim Pressegespräch. Die dritte in der Basilika auftretende Gruppe kam von sich aus auf den Verein zu. "Sie hatten mitbekommen, dass wir wieder loslegen." Zu Gast sind diesmal übrigens ausnahmslos Bläserensembles. Und gleich noch eine gute Nachricht: Das ausgefallene letzte Konzert der vergangenen Saison mit dem "Minguet-Quartett" wird am 30. November im Levi-Saal nachgeholt.

Allerdings musste die Besucherzahl in der Basilika auf dem Schiffenberg auf ein Drittel gesenkt werden, nur 55 Zuhörer werden daher Einlass finden. Zudem wird der Eintrittspreis einheitlich zwölf Euro betragen. Lindheimer: "Es ist ein finanzielles Verlustgeschäft ersten Ranges." Daher wird es keinerlei Ermäßigungen geben und der Eintrittspreis leicht erhöht, um das entstehende Finanzloch zumindest ein wenig zu stopfen. Hinzu kommen strenge Corona-Auflagen, mit denen die Sicherheit aller Beteiligter gewährleistet werden soll. Das erste geplante Konzert der kommenden Saison mit dem "Ensemble Flötenspektakel" musste dennoch ausfallen. Aber "sowohl die Theaterkasse (Haus der Karten) und die Tourist-Info, die die Basilika verwaltet, sagten sofort zu, den Vorverkauf zu übernehmen - ohne die übliche Gebühr. "Eine Tageskasse wird es jedoch nicht geben", ergänzte Vorstandsmitglied Annegret Kausen.

PROGRAMM u Zu Gast beim Verein Gießener Meisterkonzerte sind in der Basilika auf dem Schiffenberg am 14. Juni das "Ensemble BlattArt", am 21. Juni das "Klarinettentrio Schmuck" sowie am 5. Juli das "Trio Trombissima". Alle Konzerte finden sonntags um 11.30 Uhr statt. Es gibt keine Pause und keine Tageskasse. Tickets zum Einheitspreis von zwölf Euro gibt es ausschließlich im Haus der Karten und in der Tourist-Info. Weitere Infos im Internet unter basilika-konzerte.de. (hsch)

Interesse an diesem Format zeigt auch der Hessische Rundfunk. Man wolle die Basilika-Konzerte in der Reihe "Musikszene Hessen" ankündigen, freuen sich die Vorstandsmitglieder. Die Gießener Meisterkonzerte sind die ersten Veranstalter der Region, die nach dem Lockdown wieder Kammermusik auf der Bühne anbieten.

Für den Auftakt der aktuellen Reihe sorgt am Sonntag, 14. Juni, um 11.30 Uhr das "Ensemble BlattArt" mit den Klarinettisten David Wolf, Aloisia Hurt und Ulrich Büsing. Gegründet 1999, widmet es sich überwiegend Stücken für die äußerst seltenen Bassetthörner (Tenorklarinetten). Der Schwerpunkt liegt auf den Mozartschen Divertimenti, wobei Literatur mit allen Instrumenten der Klarinettenfamilie, von der hohen Es-Klarinette bis hin zur Kontrabassklarinette, integriert wird. Wesentlicher Faktor bei der Programmgestaltung ist die zeitgenössische Musik. Eigene Arrangements von Barock bis zur Moderne ergänzen das Repertoire.

Das "Klarinettentrio Schmuck" präsentiert sich dann am Sonntag, 21. Juni, mit der außergewöhnlichen Kombination Klarinette, Bassetthorn und Bassklarinette. Aufgrund der virtuosen Beherrschung ihrer Instrumente, verbunden mit tiefer Liebe zur Kammermusik und dem Wunsch nach starkem Ausdruck, verzaubern die preisgekrönten Musiker immer wieder ihr Publikum. Das Programm reicht von Klassik über Jazz bis zur Moderne. Das Ensemble ist mit rund 40 Konzerten im Jahr deutschlandweit präsent, eine informative und humorvolle Moderation ergänzt ihren Auftritt.

Schließlich gastiert am 5. Juli das noch junge "Trio Trombissima" in der Basilika. Die Trompeterinnen Sabrina Buck und Christine Dobmaier lernten sich schon zu Musikschulzeiten kennen, ihre künstlerische Beziehung vertiefte und entwickelte sich später trotz unterschiedlicher Wohnorte stets weiter. Nadine Hartung lernten sie an der Musikhochschule Saarbrücken kennen. Im Programm "Weltreise!" spielt das vor einem Jahr gegründete Trio eine bunte Zusammenstellung an Kompositionen, die das Publikum von Deutschland bis in die USA, von Italien bis nach Frankreich mitnimmt.