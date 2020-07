Weniger Ärger auf "letzter Meile"

Immer mehr online bestellte Pakete müssen Lieferanten zu den Empfängern bringen, häufig vergebens. Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Darüber dürfte sich so ziemlich jeder schon mal geärgert haben, und nicht wenige sicherlich häufiger: Man kommt nach Hause, schaut in den Briefkasten und findet ein Kärtchen mit der Nachricht vor, dass zwischenzeitlich der Paketbote da war, die Sendung aber wieder mitgenommen hat, da er niemanden angetroffen hatte. Wenn das mehrmals schiefläuft, ist das Paket dann schnell wieder auf dem Weg zurück zum Absender, der womöglich auch noch auf einem anderen Kontinent sitzt. Wie sich all dieser Ärger vermeiden ließe und darüber hinaus noch Verkehrsemissionen und Lärm reduziert werden könnten, darüber hat sich Natalie Schmiede in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht. Ist doch die Zahl der Online-Bestellungen, und damit auch die der Lieferungen ins Haus, gerade durch die Corona-Pandemie stark angewachsen. Die 26-jährige Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geographie der Justus-Liebig-Universität (JLU) hat einen Lösungsvorschlag, und der lautet: "Community Delivery", auf Deutsch in etwa "Gemeinschafts-Zustellung".

Wohnortnahe Mikrodepots

Dahinter verbirgt sich ein neuartiges Belieferungs- und Retourenmodell für die "letzte Meile", also die Wegstrecke vom Paketlieferdienst zum Empfänger und in umgekehrter Richtung. "Statt dem Paketboten, der an der Haustür klingelt", so Schmiede, würden diesen Teil der Lieferstrecke die Empfänger oder von ihnen beauftragte Nachbarn selbst übernehmen. Dazu sollten verteilt auf eine Ortschaft in Wohnvierteln sogenannte "Micro community hubs" errichtet werden - Mikrodepots beziehungsweise Abgabe- und Bringstationen, "die für alle Paketdienstleister offen sind"; und ebenso für Brief- oder andere Postzustellungen.

"Wir haben bisher nur Insellösungen", etwa Packstationen, die nur für Kunden eines einzigen Lieferdienstes zugänglich sind, moniert die Wirtschaftsgeographin. "Häufig wird auch der ländliche Raum vernachlässigt oder vergessen" - gerade hier könnten Lücken geschlossen werden. Um zu erfahren, wie Verbraucher über ihre Ideen denken, hat Natalie Schmiede einen Online-Fragebogen entwickelt, dessen Erkenntnisse in ihre Doktorarbeit einfließen und zu den nächsten Schritten führen sollen. Die Fragen darin drehen sich um Onlinekaufverhalten, Erfahrungen mit Paket-, Kurier- und Expressdienstleistern sowie nachbarschaftliche Beziehungen. "Daher ist auch viel Soziologie drin", erhofft sich die 26-Jährige weitreichende Einblicke. Sei es nun zum Umfang von Nachbarschaftshilfe oder zu den Gründen für die enormen Umsatzzuwächse beim Internethandel (E-Commerce), der niedergelassenen Geschäften immer stärker zu schaffen macht.

Mit diesem Konzept, das Natalie Schmiede unter Aufsicht ihres Doktorvaters Prof. Stefan Hennemann (JLU) entwickelt hat, soll auch der innerörtliche Verkehr entlastet werden. Als Beispiele nennt sie die vielfach "in zweiter Reihe parkenden Transportfahrzeuge der Lieferdienste und die vielen Unfälle mit Radfahrern". Darüber hinaus könnte man Emissionen durch wegfallende Transportfahrten vermeiden und Mikrodepots so anlegen, dass sie "eine gute ÖPNV-Anbindung haben" oder um eine Ladezone ergänzt werden. Die nun online abgefragten Postleitzahlen dienen in diesem Zusammenhang zu "Standortanalysen", lässt die Doktorandin wissen. Als weiterer Effekt solcher zentraler Hol- und Bringpunkte mit Benachrichtigung per App wären Verbraucher "nicht mehr an Öffnungszeiten" etwa von Filialen gebunden. Und auch Einzelhändler sollten sie nutzen können, um "Bestellungen einzulegen", damit sie von Kunden auch außerhalb der Geschäftszeiten abgeholt werden könnten, erläutert Schmiede.

Eigentlich wollte die 26-Jährige ihre Umfrage bereits im März starten und zusätzlich Verbraucherstimmen zum Beispiel in Supermärkten einfangen, dann aber kam Corona und zerstörte diese Planungen. Wie andere ihre Ideen bewerten, konnte sie allerdings schon vorher auf Geographie- und Medien-Kongressen "testen". Dabei habe sie viele positive Reaktionen erfahren.

Lieferdrohnen ohne Zukunft

Zudem befasste sich Natalie Schmiede mit anderen neuen Lieferkonzepten wie etwa Paketrobotern und -drohnen. Für beides sieht sie keine Zukunft. So könnten ihrer Ansicht nach aufgrund der strikten Regelungen für den deutschen Luftraum "gar nicht so viele Drohnen losgeschickt werden", wie eigentlich benötigt würden, um einen Großteil der Lieferfahrten auf den Straßen langfristig zu ersetzen.

Die Beantwortung des Online-Fragebogens, die circa 20 Minuten dauert, erfolgt anonym; es ist allenfalls die Postleitzahl des jeweiligen Wohnorts anzugeben. Daher sind keine Rückschlüsse auf die Person möglich, welche die Antworten gibt, wobei diese auch verweigert werden können. Sämtliche in der Studie erhobenen Daten werden streng vertraulich behandelt.

Wer möchte, kann im Anschluss an die Online-Befragung auch noch an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei dem es dreimal jeweils einen Amazon-Einkaufsgutschein über 25 Euro zu gewinnen gibt. Hierfür wird die Angabe der E-Mail-Adresse benötigt. Der weltweit größte Onlineversandhändler, der bekanntermaßen von den gestiegenen Verkäufen im Internet während der Corona-Pandemie besonders profitiert, ist allerdings in keiner Weise an der Studie beteiligt, versichert Natalie Schmiede. Die Online-Befragung soll mindestens bis zum 15. August weiterlaufen und wird eventuell zeitlich noch verlängert. Als Projektpartner in Sachen "Community Delivery" mit an Bord ist neben VRM Mittelhessen und Mittelhessen Mail auch der Gießener Anzeiger.