Wie den Klimawandel finanzieren? Die heimischen Politiker nahmen auch zu diesem Themenkomplex Stellung.

GIESSEN - GießenDas Thema Klima stand im Mittelpunkt der Podiumsdiskussion "Bundestagswahlen 2021 - unsere Zukunft", zu der die Theodor-Litt-Schule eingeladen hatte. Organisiert wurde die Veranstaltung - bei der es zum Teil recht heiß herging - von einer PoWi-Klasse der Jahrgangsstufe 13. Mit Dennis Pucher (FDP), Behzad Borhani (Bündnis 90/ Die Grünen), Felix Döring (SPD), Tobias Breidenbach (CDU) in Vertretung von Helge Braun und Ali Al-Dailami (Die Linke) waren gleich fünf Lokalpolitiker der Einladung gefolgt. Moderiert wurde die Diskussion von PoWi-Lehrer Ali Aldudak sowie Liam Brüll, Schüler der 13. Klasse des Beruflichen Gymnasiums. Mitdiskutieren konnten dabei nicht nur die Schüler in der Aula, sondern auch andere Klassen, die via IServ zugeschaltet waren.

"Klimaschutz geht nur zusammen mit sozialer Gerechtigkeit", stellte Behzad Borhani gleich zu Beginn fest. Hier bilde die Union laut Felix Döring einen "knallharten Bremsklotz". So sei es aktuell billiger zu fliegen, als mit der Bahn zu fahren. "Wir müssen Anreize schaffen, damit sich klimafreundliches Verhalten auch finanziell lohnt", betonte er. Dem stimmte auch Ali Al-Dailami zu, der sogar noch einen Schritt weiter ging und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zum Nulltarif forderte.

"Wer bezahlt den Klimawandel?", fragte der Linken-Politiker. Es mache wenig Sinn, eine CO 2 -Steuer für alle zu erheben. Denn aufgrund der schlechten Bus- und Bahnverbindungen auf dem Land wären die meisten Menschen dort auf ihr Auto angewiesen und müssten die Last der erhöhten Steuern tragen. "76 Prozent des CO 2 -Ausstoßes werden in Deutschland von 50 großen Unternehmen verursacht", gab er zu bedenken. "Energie muss bezahlbar bleiben", forderte auch Tobias Breidenbach, sprach sich aber gegen "noch mehr Vorgaben für die Wirtschaft" aus. Ein Punkt, dem auch Dennis Pucher zustimmte: "Wir sollten die Wirtschaft über Anreize und nicht über Verbote mitnehmen." Breidenbach fügte hinzu: "Wir brauchen Antriebe, die bezahlbar sind." E-Autos würden nicht die Lösung des Problems darstellen, auch "saubere Dieselmotoren" stellten eine Möglichkeit dar.

Behzad Borhani wies darauf hin, dass die Grünen in ihrem umfangreichen Maßnahmenkatalog planten, Energiegeld zu zahlen. Auch E-Mobiliät müsse sozial verträglich gestaltet werden, unterstrich Ali Al-Dailami. Es könne nicht sein, dass sich reiche Menschen immer dickere E-Autos kaufen würden und für ärmere selbst ein kleines unbezahlbar bliebe. Borhani wies darauf hin, dass die Grünen in ihrem Wahlprogramm ab 2030 keinen neuen Verbrenner mehr zulassen wollen.

Auf die Frage von Liam Brüll, was er von einer Solardachpflicht halte, entgegnete Breidenbach: "Bauen ist ohnehin schon teuer, für Privatleute finde ich das keine gute Lösung." Es gäbe auch andere Möglichkeiten, Wärme zu gewinnen.

Felix Döring schlug in diesem Zusammenhang eine staatliche Subventionierung der Solardächer vor. Borhani warf der CDU vor, den Bau von Solaranlagen und Windrädern verhindert zu haben. "Es ist nicht so einfach, wie es sich anhört, Menschen davon zu überzeugen", entgegnete Breidenbach. "Wie aber soll der Klimawandel finanziert werden?", lautete die maßgebliche Frage. Felix Döring befürwortete hier die Anhebung des Spitzensteuersatzes ab einem Jahresverdienst von 500 000 Euro auf drei Prozent sowie die Anhebung der Vermögens- und Erbschaftssteuer. Borhani ging noch weiter und schlug zwei Prozent mehr ab einem Verdienst von 100 000 Euro vor.

Dennis Pucher stieß mit seiner Mahnung, dass dann die Superreichen Deutschland verlassen würden, auf harsche Kritik. "Die FDP ist die kleine Partei des großen Geldes", so Al-Dailami. Pucher schlug stattdessen eine Plattformbesteuerung von Unternehmen wie beispielsweise Facebook vor.

Dass sich die Theodor-Litt-Schüler im Unterricht gut auf die Diskussion vorbereitet hatten, zeigten die vielen Fragen, beispielsweise nach dem Mindestlohn. "Wir fordern eine sofortige Anhebung auf zwölf Euro", betonte Behzad Borhani. Ali Al-Dailami plädierte sogar für ein Minimum von 13 Euro. "Mindestlohn sollte es ohne Ausnahme für alle geben", erklärte Felix Döring. Hiermit schloss der SPD-Politiker vor allem auch Schüler und Behinderte ein.

"Wir müssen raus aus den prekären Arbeitsverhältnissen", forderte Ali Al-Dailami. Hiermit meinte der Linken-Politiker Minijobs ohne Sozialversicherungsbeiträge und Leiharbeit. Das Rentenniveau sollte auf 53 Prozent steigen, die Mindestrente bei 1200 Euro liegen.

Darüber hinaus kamen auch Themen wie Digitalisierung, Bildung und Fachärztemangel auf dem Lande zur Sprache.