Wer studieren will, soll auch studieren

Wer nicht aus einem akademischen Umfeld kommt, hat es an der Hochschule unter Umständen schwer - zumindest am Anfang. Symbolfoto: dpa

Wiesbaden/Giessen (red). Wer sich als Erster oder Erste in der Familie für ein Studium entscheidet, stößt auf besondere Herausforderungen: Oft können die Eltern nicht mit eigenen Erfahrungen weiterhelfen, das akademische Umfeld ist Neuland, es fehlt an finanzieller Unterstützung. Die Initiative ArbeiterKind.de unterstützt Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit Mentoring-Programmen, Sprechstunden und Infoveranstaltungen auf ihrem Weg zum Hochschulabschluss. Mit dem Projekt "Studieren mit ArbeiterKind.de in Hessen" will sie ihre Angebote und Präsenz an den Hochschulen weiter ausbauen sowie mehr junge Leute im ländlichen Raum erreichen. Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst unterstützt die Initiative dabei in diesem Jahr mit rund 139 000 Euro, bis 2024 werden weitere Fördermittel in Höhe von jährlich 200 000 Euro in Aussicht gestellt.

ArbeiterKind.de hat seinen Ursprung in Gießen: Die Initiative startete 2008 als Website an der Justus-Liebig-Universität, dort wurde auch die bundesweit erste Geschäftsstelle gegründet. 2010 kam als Pilotprojekt an der Goethe-Universität das erste ArbeiterKind.de-Regionalbüro hinzu. Mittlerweile gibt es in Hessen sieben ArbeiterKind.de-Gruppen: in Darmstadt, Frankfurt, Fulda, Gießen, Kassel, Marburg und Wiesbaden.

"Als Wissenschaftsministerin verfolge ich ganz klar: Jeder, der studieren will, soll auch studieren können. Doch vor allem, wenn die eigene Familie oder das persönliche Umfeld diesen Bildungsweg nicht zurückgelegt haben, sind der Zugang zum Studium und der Erfolg im Studium nicht ganz einfach", betont die Grünen-Politikerin Angela Dorn in einer Pressemitteilung. Und sie fügt hinzu: "ArbeiterKind.de schafft diesen so wichtigen inhaltlichen und persönlichen Zugang unter anderem mit Mentorinnen und Mentoren, die selbst aus Nicht-Akademikerfamilien stammen und erfolgreich studiert haben. Im Vordergrund steht das Mutmachen - und gute Information über mögliche Bildungswege, unabhängig vom Elternhaus." Besonders gefalle ihr, dass sich die Initiative in ihrem neuen Projekt verstärkt auf Menschen konzentriert, die keine Hochschulen um die Ecke und somit wenig Berührungspunkte mit der Option eines Studiums haben. "Ihnen wird geholfen, eine Entscheidung auf der Basis ihrer Interessen, Begabungen und Leistungen zu treffen - das unterstützen wir gern." Von der Förderung plant ArbeiterKind.de noch intensivere Betreuung von Schülern, Erstakademikern sowie der aktiven Ehrenamtlichen. So sollen noch mehr Infoveranstaltungen stattfinden - in Zeiten der Pandemie auch als Online-Schulgespräche. Zudem ist beabsichtigt, weitere Partnerschulen zu gewinnen und eine Hessen-Tour im ländlichen Raum zu starten.

Partnerschaften stehen auch bei den Hochschulen im Fokus: ArbeiterKind.de will alle Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Trägerschaft des Landes für ihr Projekt begeistern und sie für die besonderen Herausforderungen und Potenziale der Erstakademiker sensibilisieren. Dabei sollen Infoveranstaltungen und ein Online-Programm helfen, das den Studieneinstieg erleichtert. Mithilfe von Koordinatoren-Teams werde ferner angestrebt, die ehrenamtlichen Mitarbeiter in den regionalen Gruppen besser zu unterstützen.