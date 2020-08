Wer waren die Nazis - alte Opportunisten und junge Kämpfer?

Anlässlich des Reichsparteitages der NSDAP in Nürnberg im Jahr 1938 marschierten Mitglieder der SA in Reih' und Glied auf dem Adolf-Hitler-Platz. Symbolfoto: dpa/Archiv

Giessen. Prof. Jürgen W. Falter, der Altmeister der Soziographie der NSDAP-Mitglieder und -Wähler, hat eine aktuelle Analyse - strukturiert durch Statistiken, Tabellen und Graphiken sowie unter Einarbeitung der bisherigen Literatur dazu - auf dem neuesten Stand der Forschung vorgelegt. Basierend auf umfangreichen Stichproben der NSDAP-Mitgliederkarteien wird so ziemlich alles berechnet, woraus man sinnvolle Schlüsse ziehen kann.

Zehn Prozent der Bevölkerung haben demnach der Partei angehört, zusammen also 10,17 Millionen Menschen. Gegen die Überschwemmung der freiwillig Eintretenden verhängte die Partei mehrfach und über die längste Zeit des Systems Mitgliedersperren, um sich gegen eine "Verbürgerlichung", vor opportunistischen "Konjunkturrittern" zu schützen, die gegen Hitlers "revolutionäres Reinheitsgebot" verstießen.

Zur Verjüngung und Radikalisierung wurden deshalb ab 1942 mehr Angehörige der "Hitler-Jugend" und des Bundes Deutscher Mädel zugelassen. Falters wichtigstes Anliegen ist die teilweise Widerlegung der "Mittelstandstheoretiker" (Geiger/Lipset), vor allem deren zu niedrig geschätzte Arbeiteranteile an Wählern und Mitgliedern der NSDAP. Gemeint sind dabei auch handwerkliche "Facharbeiter". Gegen den überkommenen "Klassenbegriff" des Industriearbeiters wird der Arbeiter hier versicherungsrechtlich definiert. Aus der Fülle des Materials seien einige Gruppen herausgegriffen.

Die Beamten sind seit 1933 in der NSDAP stark überrepräsentiert, davon am meisten die Pädagogen. "Bei den Lehrern ist die Anzahl der Parteieintritte nach der Machtübernahme sogar sechsmal so groß wie vor der Machtübernahme." Zum Vergleich: Nach eigener Zählung sind derzeit von den 5695 NSDAP-Mitgliedern der Stadt Gießen 323 Lehrer. Die Angestellten sind unter den Beitretenden ebenfalls übermäßig vertreten. Bei den "Selbstständigen", "die Gruppe mit der höchsten NS-Affinität", nahmen unter den Wählern erst die gewerblichen, dann ab 1932 die landwirtschaftlichen stärker zu.

Quer zu den Sozialgruppen steht die Religion. Die Konfession hat sich damals als wichtigster Faktor des Wahlverhaltens erwiesen. Bei der Juliwahl 1932 kam die NSDAP in überwiegend evangelischen hessischen Dörfern auf 72 Prozent, ab 1933 brachen aber auch hier in den katholischen Orten die Dämme gegenüber der NSDAP. Die Frauen bildeten eine eigene Gruppe. Ihr Anteil stieg in der Partei im Krieg beträchtlich an, 1942 wurde noch eine Frauenquote eingeführt. Unter den Alterskohorten stellt Falter gemäß den Ereignissen in deren Lebensläufen eine "Zwei-Generationen-Bewegung" fest. Die Sozialgruppen weisen kein einheitliches Verhaltensmuster auf, die NSDAP war danach eine "Volkspartei mit Mittelstandsbauch", die jedoch von vornherein eine Reihe Feind-Gruppen ausgrenzte respektive verfolgte: unter anderem Juden, Linke, Schwule und "Zigeuner".

Geographisch untersucht Falter separat Österreich, das Sudetenland und die Millionenstädte Berlin, Wien und Hamburg. In Österreich waren die deutschen Truppen 1938 mit Begeisterung, "Ekstase", ja "Massenhysterie" begrüßt worden. Die anvisierte Zehn-Prozent-Parteizugehörigkeit wurde dort übertroffen. Im Sudetenland, wo die Wehrmacht auch "begeistert empfangen" wurde, wendeten sich mehr als 20 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung als Mitglieder der NSDAP zu, und es stimmten fast zwei Drittel für die Henleinpartei. In Berlin, Hamburg und Wien wurden "knapp zehn Prozent aller Einwohner" NSDAP-Mitglieder.

Der Autor benutzt auch die Gimbel-Berichte aus Hessen von 1936/37, die Selbstdarstellungen "Alter Kämpfer", wobei deren spätere Inaktivität auffällt. Neben 81 000 Ausschlüssen soll es in der NSDAP "eine gute dreiviertel Million" Austritte gegeben haben. Aus den Auszählungen des amerikanischen Preisausschreibens von Abel von 1934 sei noch ein interessantes Faktum angeführt: Ältere bekannten sich hier stärker als Jüngere zum Antisemitismus und diejenigen, "die nur einen Volksschulabschluß hatten", weniger als solche "mit einem höheren Schulabschluß".

Zum Ende bespricht Falter noch einmal die Motive der Wähler und NSDAP-Mitglieder sowie die Entnazifizierung mit einer Tabelle mit Fällen aus Hessen. Zu den Belasteten, Minderbelasteten, Mitläufern, Entlasteten und Amnestierten - mit den Mitläufern als größter Gruppe - untersucht er dann deren (oft idealisierte) Motive. Falters Text endet mit dem mahnenden Hinweis, eine Partei, "die sich am Rande des eben noch verfassungsmäßigen Erlaubten bewegt, kann durchaus von der gegenwärtigen, sich vermutlich in Zukunft noch erheblich verschärfenden Situation profitieren"

Jürgen W. Falter: Hitlers Parteigenossen. Die Mitglieder der NSDAP 1919-1945. campus, Frankfurt/New York, 2020. ISBN 978-3-593-51180-1.