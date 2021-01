Werdende Väter im Kreißsaal willkommen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Wenn Schwangere zur Geburt in die Gießener Frauenklinik kommen, sind ihre Partner oder eine andere Bezugsperson auch in Pandemiezeiten im Kreißsaal herzlich willkommen, betont das UKGM in einem Schreiben. Besuche auf der Station vor oder nach der Geburt sind aufgrund der Corona-bedingten Regelungen allerdings nur in wenigen Ausnahmefällen möglich. Darüber entscheidet der behandelnde Arzt.

Sobald die Schwangere in den Kreißsaal verlegt wird, kann der Partner/die Partnerin oder die Bezugsperson bei der Geburt und der danach im Kreißsaal folgenden Überwachung dabei sein. „Gerade in dieser Pandemiezeit ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass die Geburt eines Kindes und die ersten gemeinsamen Stunden als besonderes Erlebnis von den Schwangeren mit dem Partner/der Partnerin erlebt werden kann“, betont Prof. Ivo-Meinhold-Heerlein, Direktor der Frauenklinik. „Mit einem entsprechenden Hygienekonzept und größtmöglicher Sorgfalt macht unser Team dies möglich.“