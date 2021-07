Werkstattkirche Gießen beteiligt sich an Bundeswettbewerb

Gemeinsam für Gemeinwesenarbeit und Demokratie im Flussstraßenviertel: Bärbel Weigand und Christoph Geist. Foto: Czernek

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen. Ein Kühlschrank, der kein Kühlschrank mehr ist, sondern ein Tauschschrank für Bücher. Ein Kirchenraum, der als Lager und Werkraum genutzt wird: In der Werkstattkirche in der Ederstraße ist manches anders, als es auf den ersten Blick scheint. "Wir finanzieren uns selbst ausschließlich durch Spenden", sagt Bärbel Weigand, die Organisatorin der Werkstattkirche. Man erhalte keine Projektförderung aus irgendeinem Topf. Das schaffe Freiheit ohne den Zwang, Ergebnisse liefern zu müssen. Organisatorisch gehört die Werkstattkirche zur Jugendwerkstatt - muss aber ihren Finanzbedarf selbst organisieren.

Daher beteiligt sich die Werkstattkirche aktuell an dem Projekt "Wir ist plural" der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). Der Preis wird anlässlich des 70. Jubiläums des Bundesverfassungsgerichts für Engagements zur Demokratieförderung vergeben. Der Titel ihres Projekts lautet "Kreative Wege zur Demokratie" - und genau das wird in der Werkstattkirche aktiv betrieben: Ein Ort, an dem beispielsweise beim gemeinsamen Mittagstisch oder beim gemeinsamen Werkeln über alles gesprochen und diskutiert werden kann, ohne eine politische oder religiöse Vorgabe. Auch jetzt kann jeder einfach vorbeikommen, unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienebedingungen.

Hier wird aktiv für die Gemeinschaft des Quartiers gearbeitet, Ausgrenzung oder Bevorzugung einzelner Personen oder Gruppen hat hier keinen Platz. "Wenn etwas gemacht wird, dann für alle. Es gibt keine Unterscheidung zwischen ethnischen Gruppen oder zwischen Männern und Frauen", betont Bärbel Weigand. Die Basis dafür sei gegenseitiges Vertrauen. "Nur wenn man den anderen kennt, kann man auch Verständnis für seine Situation aufbringen und Vorurteile abbauen", erläutert Christoph Geist, ebenfalls Organisator, das Konzept. Weigand ist überzeugt davon, dass sich durch das gelebte Miteinander Denkweisen verändern können.

HINTERGRUND "Demokratie stärken - Zivilgesellschaft fördern" - das ist seit über 68 Jahren die Mission der BPB. 2021 vergibt die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb mit dem Bundesverfassungsgericht als Partner anlässlich des 70. Geburtstags der obersten Instanz zum Schutze des Grundgesetzes den Preis "Wir ist plural | Preis zur Stärkung der Demokratie". Nach den Anschlägen in Hanau und Halle zeigt auch die Corona-Pandemie, dass die Werte der Demokratie immer wieder gegen Verschwörungstheorien und antidemokratische Angriffe vertreten werden müssen. Dafür braucht es eine aktive Zivilgesellschaft, die für ihre Grundrechte - wie Menschenwürde, Diskriminierungsschutz und Meinungsfreiheit - einsteht.

"Ja, wir konnten schon feststellen, dass sich durch die Begegnungen miteinander das Verhalten und die Denkweise von einzelnen unserer Mitmachmenschen geändert hat",so Weigand. "Vertrauen ist die Grundlage unseres Handelns, sie schafft Gemeinschaft und ist auch die Grundlage für Demokratie", führt Geist weiter aus. "Nur wenn sich Leute begegnen und miteinander ins Gespräch kommen, dann kann Verständnis für einander entstehen". Das ist die Basis der Arbeit der Werkstattkirche.