Werte und Identität der EU

GIESSEN - Gießen (red). Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft: Doch was bedeutet das überhaupt? Grundwerte der EU sind Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte. Die kostenfreie Online-Veranstaltung "Werte und Identität in der Europäischen Union - Rede mit uns über Europa!" geht zwei Stunden lang diesem Thema auf den Grund. Am Mittwoch, 27. Januar, um 18 Uhr suchen die Teilnehmer zusammen mit Prof. Claudia Wiesner von der Hochschule Fulda und Thomas Mann als ehemaligem Mitglied des Europäischen Parlaments nach Antworten. Es gibt Interviews und kleine Diskussionsrunden. Veranstalter sind die Jungen Europäischen Föderalisten Hessen (Ortsgruppe Marburg) und das Europe-Direct-Informationszentrum Gießen (EDIC) im Regierungspräsidium Gießen. "Diese interaktive Onlinediskussion ist eine ideale und technisch einfache Möglichkeit, auf regionaler Ebene in den von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigten Prozess im Rahmen der 'Konferenz zur Zukunft Europas' einzutreten", berichtet EDIC-Leiter Michael Schär.

Anmeldungen sind bis Montag, 25. Januar, über die Internetseite https://rp-giessen.hessen.de/Veranstaltungen möglich. Die Teilnehmer erhalten am Tag vor der Veranstaltung einen Einladungslink. Es wird die kostenfreie Plattform "BigBlueButton" genutzt. Fragen zu Technik oder Veranstaltung werden gerne unter der Telefonnummer 0641/303-3344 beantwortet.

Die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) Hessen sind die regionale Sektion einer europaweiten, überparteilichen und unabhängigen politischen Jugendorganisation mit Sitz in Frankfurt. Sie verstehen sich als Botschafter der europäischen Idee.