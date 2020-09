Western, Folk und Pop bei Thomas Morus

Dunkle Wolken, Abendsonne und Westernmusik: die "Country Tschabos" auf der "Open Stage"-Bühne. Foto: Handrack

Giessen (red). Die Abendsonne zauberte ein spektakuläres Farbenspiel zum musikalischen Abend der Sommerkulturkirche des Fördervereins St. Thomas Morus. Mit "Johnny DeVille", den "Country Tschabos" Theo und Dieter sowie dem Gitarristen Eugen Pletsch und seiner Gesangspartnerin Andrea lag der Schwerpunkt auf Western, Blues, Bluegrass und Folk. Daneben debütierte der 18-jährige David Bernhard aus Marburg mit einer Mischung aus Pop-Coversongs und Eigenkompositionen auf der "Open Stage"-Bühne. Seine Songs handelten von Liebe, Trennungsschmerz und Freiheit.

Am Samstag, 5. September, gastiert um 19 Uhr nun die Band "DryHeart" auf der Bühne in der Grünberger Straße 80. Plätze sind noch verfügbar. Um Anmeldung wird jedoch per E-Mail an anmeldung@morusfreunde.de gebeten. Der Eintritt ist frei.