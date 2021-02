Weststadt Gießen soll Schulcampus bekommen

Bei der Herderschule soll es noch einen zweiten, etwas kleineren Campus ausschließlich für das Gymnasium geben. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN. Auch der geplante neue Campus für drei Schulen in der Weststadt wird analog der des Studentencampus im städtischen Osten von einer von Autos befahrenen Straße zerschnitten, betreffend Breite der Fahrbahn und Frequenz allerdings nicht so stark wie in der Rathenaustraße. Immerhin befahren den Gleiberger Weg außer den Anwohnern auch Autos, die zur Sportarena des SC Sachsenhausen, des ASV-Sportplatzes und des Westbades wollen. Ein riesiger Parkplatz dominiert das dazwischenliegende Areal. Dorthin liegt rechts des Weges die Aliceschule, links gegenüber Alexander-von-Humboldt-Schule und Herderschule. In der letzten Schulausschusssitzung der Legislaturperiode wurde nun die vorgestellte „Masterplanung Freianlagen für das Schulzentrum West“, das diese drei Schulen umfasst, als Rahmenplanung für die weitere Entwicklung einstimmig gebilligt. Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser stellte das vom Kasseler Landschaftsarchitekturbüro „Riel Bauermann + Partner“ binnen zwölf Monaten erarbeitete Konzept vor. Gartenamtsleiter Thomas Röhmel gab dazu weitere Erläuterungen.

Die Aliceschule ist zum einen ein Berufliches Gymnasium der Fachrichtungen Technik, Wirtschaft, Ernährung, Gesundheit und Pädagogik, dazu eine Fachschule für Sozialwesen (Sozialpädagogik und Heilpädagogik) sowie eine Berufsfachschule mit den Berufsfeldern Ernährung, Hauswirtschaft, sozialpädagogische Berufe, Körperpflege. Die Alexander-von-Humboldt-Schule ist Gießens einzige Mittelstufenschule und die Herderschule ein Gymnasium. Zwar seien diese drei Schulen unabhängig voneinander, sie stünden jedoch in Austauschbeziehungen. So im vorgelegten Magistratsantrag. „Die städtebauliche Herausforderung an diesen Schulstandort zwischen Kropbacher Weg und Krofdorfer Straße wird sein, einen großen Schulcampus zu gestalten. Die Masterplanung zeigt auf, wie die Schulen am Standort Schulzentrum West sowohl räumlich als auch gestalterisch miteinander in Beziehung stehen und dennoch eine eigene Identität bewahren und sich darüber hinaus mit dem angrenzenden Stadtquartier vernetzen können.“ Erstellt sei die Planung im engen gemeinsamen Dialog mit den drei Schulen und verschiedenen Ressorts der Stadtverwaltung. Gartenamt, Schulverwaltungsamt, Hochbauamt, Koordinierungsstelle Soziale Stadterneuerung, Stadtplanungsamt, Tiefbauamt, Koordinierungsstelle für Verkehr, Planung, Umwelt, Energie hätten dabei mitgewirkt. Bei Ortsbesichtigungen seien Eltern eingebunden gewesen. Interessen der Schulen habe man mit den Interessen der Bewohnerschaft abgestimmt. Auch dem Stadtteilrat Nördliche Weststadt sowie der Lenkungsgruppe sozialer Zusammenhalt sei die Planung erläutert worden.

Im nordwestlichen Bereich des Geländes der Aliceschule ist im Plan eine potenzielle Erweiterungsfläche für ein Gebäude eingezeichnet, etwas isoliert von den weiteren Flächen eine Teachers-Lounge für die Lehrkräfte und ein Nutzgarten, im östlichen Bereich sind Skatepark, Außenunterrichtsmöglichkeit, Calisthenics-Park für Eigengewichtstraining, Multifunktionsplatz für Ballspiele und Spielplatz vorgesehen. Ähnliches findet sich in den Detailplanungen für die beiden anderen Schulen. Bei der Aliceschule sei der Schulhof gemessen an der Schülerzahl zu groß, sodass eine Teilfläche anders genutzt werden könne. Bei der Herderschule soll es noch einen zweiten, etwas kleineren Campus ausschließlich für dieses Gymnasium geben.

Eine umfangreiche Wegeplanung hatte zu berücksichtigen, dass keine Passanten über das Schulgelände nach Einkäufen bei benachbarten Nahversorgern laufen und den Schulbetrieb störten. Danach wurden Bereiche konzipiert, die wie Teachers-Lounge, Grünes Klassenzimmer und Nutzgarten ausschließlich der Schule zur Verfügung stehen. Andere Areale sind tagsüber der Schule vorbehalten, danach jedoch öffentlich nutzbar; so Ballspielplatz, Skatepark, Calisthenics. Der Spielplatz an der Aliceschule dagegen ist ganztags öffentlich zugängig. „Der hat erst einmal nichts mit der Schule zu tun. Könnte jedoch in dem Bereich Sozialpädagogik in die Erzieherausbildung mit einbezogen werden“, so Eibelshäuser.

Je mehr öffentliche Flächen so eine Planung hergibt, desto mehr Fördermittel – in der Regel 70 Prozent der Kosten – können aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (ehemals „Soziale Stadt“) beantragt werden. Eibelshäusers Intention: „Vieles der Umsetzung in der Programmlaufzeit machen, damit wir mit dieser Förderung unsere Finanzierung ganz anders aufstellen können.“ Zeitlichen Vorrang bei der Umsetzung des Masterplans habe die Herderschule. Bei der Alexander-von-Humboldt-Schule seien „keine Änderungen, höchstens Ergänzungen nötig“, bemerkte Stadträtin Eibelshäuser. Stadträtin und Gartenamtsdezernentin Gerda Weigel-Greilich postulierte, dass „die Außenflächenplanungen idealerweise bereits mit den Gebäudeplanungen einhergehen“ sollten.