Wetterbilanz: Der Januar in Gießen war düster

GIESSEN - In 7,4 Stunden könnten Sie zweieinhalb "Harry Potter"-Verfilmungen anschauen, "Der Schwarm" von Frank Schätzing zur Hälfte lesen oder von Gießen aus mit dem Auto bis kurz vor die Insel Rügen fahren. Im Januar bot sich in dieser Zeitspanne außerdem die Gelegenheit, mal so richtig die Sonne zu genießen. 7,4 Stunden - länger zeigte die sich über Gießen nämlich nicht. Damit schafft es die Lahnstadt sogar in die monatliche Bilanz des Deutschen Wetter Dienstes (DWD). Mit knapp 20 Stunden wird hier Hessen als das sonnenscheinärmste Bundesland im zweiten meteorologischen Wintermonat ausgewiesen; die wenigsten lichtspendenden Strahlen wurden demnach in Gießen gemessen.

Lediglich an drei Tagen schaffte die Sonne länger als eine Stunde den Weg durch die dichte Wolkendecke, wie die vom Wetterinformationsdienst Q.met GmbH an der Gießener Messstation erhobenen Daten zeigen. Mit immer noch mickrigen 1,4 Stunden Sonnenschein markierte der 31. Januar den tristen Höchstwert. Vom vieljährigen Mittel (1961 bis 1990) von 35 Stunden erreicht der erste Monat des Jahres damit nur 21,2 Prozent. Zum Vergleich: Auch im restlichen Bundesgebiet blieb der Januar deutlich hinter seinem Sonnensoll (44 Stunden) zurück. Im Durchschnitt wurden deutschlandweit zumindest 30 Sonnenstunden gezählt.

Im Januar 2021 karrten Tiefdruckgebiete immer wieder Niederschläge, vorübergehend ungewöhnlich milde Luft und teils kräftigen Wind über das Land hinweg. In Gießen wurde unterm Strich eine Temperatur von 1,4 Grad Celsius erreicht. In der international gültigen Referenzperiode kam der Januar mit durchschnittlichen minus 0,2 Grad deutlich kälter daher - eine Abweichung von 1,6 Grad. Während in der ersten Monatshälfte noch Tagestemperaturen um den Gefrierpunkt und frostige Nächte dominierten, klettere das Thermometer insbesondere in der dritten Dekade wieder in die Höhe. Mit 7,6 Grad wurde der Höchstwert am 21. Januar gemessen. Am anderen Ende der Skala steht der 11. Januar: Mit am Boden gemessenen minus 7 Grad wurde hier die niedrigste Temperatur des Monats aufgezeichnet. Bundesweit wird der Temperaturdurchschnitt für den Januar 2021 von den DWD-Meteorologen nach Auswertung ihrer rund 2000 Messstationen mit 0,6 Grad angegeben; er liegt damit um 1,1 Grad über dem Vergleichswert von 1961 bis 1990.

Niederschlag - meist einfach nur nass, selten flockig-weiß - hatte der Januar in Gießen reichlich zu bieten. Mit 67 Litern pro Quadratmeter konnte laut den von Q.met bereitgestellten Daten 113,6 Prozent des Solls erreicht werden (59 Liter). Zeigte sich der Monat zunächst recht trocken, waren vor allem am 28. und 29. Januar Ausreißer nach oben zu verzeichnen. Mit 25,2 sowie 11,2 Litern pro Quadratmeter fiel an diesen beiden Tagen mehr als die Hälfte des Monatsniederschlags. Danach zeigte sich dann immerhin nochmal die Sonne, wenn auch nur kurz.