Wetterbilanz des Monats: So war der April in Gießen

GIESSEN - Der April war vermutlich schon immer ein launischer Zeitgenosse. Und das Gedicht des Schriftstellers Heinrich Seidel (1842 - 1906) hat - zumindest auszugsweise - wahrscheinlich jeder im Kopf, wenn das Kalenderblatt wieder den vierten Monat des Jahres anzeigt: "April! April! Der weiß nicht, was er will." Dazu lieferten die wechselhaften Wochen auch schon Stoff für so manche Bauernweisheit. Als klaren Favoriten hat die Autorin dieser Zeilen das folgende Sprüchlein gekürt: "Mal trüb und rauh, mal licht und mild, ist der April des Menschen Ebenbild." Das klingt fast schon etwas philosophisch - oder eben nach der Stimmungslage eines pubertierenden Teenagers. Was heißt das nun für das Wetter in Gießen? Insgesamt kam das wenig überraschend daher, der April gab sich so, wie es nun mal von ihm erwartet wird: Von vorsommerlichen Temperaturen bis hin zu Minusgraden war alles dabei. Einzige - erfreuliche - Auffälligkeit: Zum ersten Mal seit Langem war ein Monat im Vergleich mit dem Referenzzeitraum zwischen 1961 und 1990 nicht zu warm.

Wie die vom Wetterinformationsdienst Q.met zur Verfügung gestellten Daten von der Gießener Station zeigen, lag die Durchschnittstemperatur im April mit 6,3 Grad Celsius um 1,4 Grad unter dem vieljährigen Mittel (7,7 Grad). Die direkt am 1. April gemessenen 22,8 Grad blieben den restlichen Monat über unerreicht. Nur noch einmal, am 28. April, kratzte das Thermometer an der 20-Grad-Marke. Der 13. April markierte hingegen gleich in doppelter Hinsicht einen Tiefpunkt. Mit minus 3,8 Grad wurde die niedrigste Temperatur des Monats verzeichnet, bei einer Bodenmessung lag der Wert sogar noch drei Grad darunter - der Extremwert im April. Vom 12. bis 17. zeigte der Monat Frühlingsfreunden generell die kalte Schulter: Das Thermometer kletterte durchweg nicht über den einstelligen Bereich hinaus.

Mit 60,8 Litern Niederschlag pro Quadratmeter liegt der vergangene April etwas über dem Gießener Durchschnitt aus der Referenzperiode (52 Liter). Und das, obwohl die Wetterlage an 19 Tagen komplett trocken blieb. Regenreiche Abschnitte wie am 11. April (12 Liter) oder am 28. April (12,5 Liter) hoben den Wert dann dennoch deutlich an. Mit insgesamt 194,3 Sonnenstunden zeigte sich der wankelmütige April vergleichsweise sonnig und erreicht damit 125,3 Prozent des vieljährigen Mittels (155 Stunden). Nur am 10. und 11. April blieb es den kompletten Tag über trüb. Spitzenreiter auf der Schön-Wetter-Skala war hingegen der 27. April mit satten 13,5 Stunden Sonnenschein. Bleibt zu hoffen, dass das nicht zu viel des Guten war. Denn eine weitere Bauernweisheit sagt voraus: "Ist der April zu schön, kann im Mai der Schnee noch weh'n." Und das möchte nun wirklich niemand.