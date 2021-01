"Wichtel" haben auch in Gießen Herz bewiesen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Damit ältere Menschen die Weihnachtsfeiertage nicht allein verbringen müssen, riefen die Alloheim Senioren-Residenzen bundesweit zur Aktion "Wichteln gegen die Einsamkeit" auf.

Der Zuspruch und die Beteiligung der Bevölkerung waren mehr als beeindruckend: "Es ist so großartig, wie viele liebevoll gestaltete Wichtelgeschenke ihren Weg in unsere Senioren-Residenz fanden", freut sich Einrichtungsleiter Luzardo Pereira De Lima des Alloheims in der Grünberger Straße. Um alleinlebenden älteren Menschen ohne Angehörige am Heiligen Abend eine Freude zu bereiten, hatten die Alloheim Senioren-Residenzen in diesem Jahr bereits zum neunten Mal zum "Wichteln gegen die Einsamkeit" aufgerufen. Daraufhin brachten viele Bürger Geschenke in die Alloheim-Residenz, die dann pünktlich zum Weihnachtsfest an die Seniorinnen und Senioren verteilt wurden. Unter den Corona-bedingten Auflagen litt diese Zielgruppe in diesem Jahr noch deutlich mehr, denn: "Um ihre älteren Angehörigen zu schützen, verzichteten viele Familien auf ein gemeinsames Fest", so der Einrichtungsleiter, "mit unserem 'Wichteln' und der großen Beteiligung aller Bürger haben wir gemeinsam einen Teil dazu beitragen können, diesen Senioren ein schönes Fest zu bescheren."

Seit dem 1. Advent hatten die Alloheim-Einrichtungen Bürger, Unternehmen und Vereine aufgerufen, kleine Präsente zusammenzustellen, Selbstgebackenes oder Gebasteltes in den Residenzen abzugeben. "Unsere 'Wichtel' haben bei dieser Aktion ein wirklich großes Herz bewiesen", freut sich De Lima. "Deutschlandweit konnten die Alloheim Senioren-Residenzen durch die unglaubliche Hilfe so vieler Menschen tausende glückliche Bescherungen ermöglichen." Und: "Gemeinsam wollen wir auch 2021 zeigen, dass wir eine großartige Gemeinschaft bilden und füreinander da sind."