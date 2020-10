Wichtige Schritte zum Erfolg

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Eine Einladung zum Vorstellungsgespräch ist häufig mit Freude und Aufregung verbunden: Freude über die Chance auf eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle, und Aufregung, wegen des bevorstehenden, möglicherweise entscheidenden Gesprächs. Eine gute Vorbereitung erleichtert beispielsweise, Antworten auf typische Fragen zu finden. Wie dies konkret umgesetzt werden kann, ist Thema eines Online-Seminars der Agentur für Arbeit Gießen. Unter dem Überbegriff „Vorstellungsgespräch“ wird es am Montag, 2. November, von 15 bis 17 Uhr angeboten. Interessierte melden sich per E-Mail unter giessen.bca@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0641/393-782 an.

Angeboten wird die Information von der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Arbeitsagentur Gießen in Kooperation mit dem Programmbereich Arbeit – Beruf – Technik der Kreisvolkshochschule Gießen. Theoretisches Wissen über das Vorstellungsgespräch und das Üben der Selbstdarstellung sind erfahrungsgemäß Schritte zum Erfolg. Gesprächsteile können geübt und individuelle Fragen gestellt werden.