"Wichtiger Faktor" zur Sicherung des Basketballstandortes Gießen

GIESSEN - Marcus Krapp, verantwortlicher Lehrertrainer in Sachen Basketball, machte mit seinem Abschluss-Statement deutlich, was in den Räumen der Liebigschule mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung schriftlich fixiert und in Form gegossen wurde: "Die Zusammenarbeit mit Patrick Unger und Sherman Lockhart klappt schon jetzt so hervorragend, und wir sind in so einem intensiven Austausch, wie ich mir das immer gewünscht und vorgestellt habe. Das ist jetzt schon das, auf was wir hingearbeitet haben."

Eine ebenso positive wie klare Aussage zu der Entwicklung, die mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen "dem Regionalen Talentzentrum (RTZ) Gießen/Liebigschule und der Basketball Akademie (BBA) Gießen 46ers" einen formalen Rahmen bekam und nun vertraglich fixiert werden konnte. Ein weiterer Schritt zur Umstrukturierung des Schulsportzentrums Liebigschule zum Regionalen Talentzentrum.

Neben den BBA-Nachwuchskoordinatoren Unger und Lockhart sowie Lehrertrainer Krapp betonten auch Schulleiter Dirk Hölscher und RTZ-Koordinator Gerald Moos sowie die 1. Vorsitzende der Basketball Akademie, Christiane Roth, die Bedeutung der künftigen Zusammenarbeit. "Mit unserer Kooperation gehen wir einen kleinen Schritt weiter, indem wir Kindern in der Schule helfen, die einen Sport betreiben, der ihnen wichtig ist und in dem sie ambitioniert sind. Und im BBA können sie sich darauf verlassen, dass eine Unterstützung in der Schule geleistet wird, die auch ihnen nützt", sagte Hölscher. Für Lockhart und Unger bedeutet dies aber auch, bei Rückmeldungen der Lehrer, dass es bei dem ein oder anderen Talent schulische Probleme gibt, "wir darauf achten und das Training oder Spiel entsprechend dosieren können", wie Patrick Unger ausführte. Kurz gesagt: Die sportliche Förderung der Schüler und die schulische Förderung der Sportler gehen Hand in Hand. Das hilft beiden Institutionen, aber auch und vor allem denen weiter, um die es geht: den talentierten Kindern und Jugendlichen. "Die duale Förderung" sei dabei das entscheidende Prinzip, erläutert Moos. "Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, um die Athleten, die auch Schüler sind, und die Schüler, die Athleten sind, gleichermaßen zu fördern."

"Wichtiger Faktor für Gießen"

Christiane Roth, die seit Oktober 2019 als BBA-Vorsitzende fungiert, freut sich nicht nur über den nächsten Schritt, sondern "vor allem auch, was Patrick Unger, Sherman Lockhart und ihr Team bisher schon in der BBA erreicht haben; dieser Kooperationsvertrag kommt nun hinzu". Der Basketballstandort und die Sicherung desselben sei ein ganz "wichtiger Faktor für die Stadt Gießen".

So wurde der formale Akt der Unterschrift bei den sechs Unterzeichnenden zu einer Überzeugungstat, der künftig zum Nutzen der Schule, aber auch der Basketball Akademie weitere Taten folgen sollen. Ganz im Sinne der Eingangsworte von Lio-Leiter Dirk Hölscher, der Henry Ford zitierte: "Zusammenarbeit ist ein Anfang, Zusammenarbeit ist ein Fortschritt, Zusammenarbeit ist der Erfolg."

Weil aber ein wesentlicher Unterpunkt der Vereinbarung auch die "Nutzung von Trainingsstätten" betrifft, kommt man bei der derzeitigen Situation der Liebigschule nicht umhin, nachzufragen, wie das denn angesichts der seit 2019 stillgelegten Doppelturnhalle gelingen kann? "Wir haben jeden Tag bis 18 Uhr das alleinige Nutzungsrecht der Interimshalle", sagt RTZ-Leiter Gerald Moos über den auf dem MTV-Gelände geschaffenen Ersatz-Standort. Dass es für die Schule gleichwohl "eine Katastrophe" sei, wie Hölscher angesichts der nun schon seit zwei Jahren nicht zu nutzenden Halle verdeutlichte, ist aber auch nicht wegzudiskutieren. Immerhin werden derzeit die ersten Vorabmaßnahmen für den in den Sommerferien geplanten Abriss der Doppelturnhalle vorangetrieben. Mit dem Bau der neuen Halle, die "aus meiner Sicht ein echtes Schmuckstück für die Stadt werden wird" (Hölscher), sei vor September nicht zu rechnen. "Ich denke, vor 2023 wird sie nicht fertiggestellt", sagt Dirk Hölscher, der dann auf vier Jahre Improvisation zurückblicken wird. Christiane Roth sah das Glas aber schon halb voll: "Das sind ja nur noch zwei Jahre", meint die BBA-Vorsitzende. Man könne das auch durchaus positiv sehen. Und da wurde klar: Die Kooperation zwischen BBA und Lio scheint auch in Sachen mentaler Unterstützung zu funktionieren.