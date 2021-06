"Wie die Neue Rechte Spracheinstrumentalisiert"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gendersternchen? Deutsch ins Grundgesetz? Deutsch als Arbeitssprache in der EU? Öffentliche Debatten um sprachpolitische Positionen treten immer häufiger und hitziger auf und erfahren große mediale Aufmerksamkeit. "Sprachkampf: Wie die Neue Rechte die deutsche Sprache instrumentalisiert" lautet der Titel des Online-Vortrags von Prof. Henning Lobin, Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, am Mittwoch, 9. Juni, um 18 Uhr, auf Einladung des Zentrums für Medien und Interaktivität (ZMI) der Justus-Liebig-Universität (JLU).

Lobin gehörte 2001 zu den Gründungsmitgliedern des ZMI und war von 2007 bis 2018 Geschäftsführender Direktor des interdisziplinären Forschungszentrums. Im März hat er unter gleichem Titel ein Buch im Dudenverlag veröffentlicht. Darin zeigt er auf, wie die Neue Rechte das Thema Sprache politisch einsetzt und nationalidentitär zu besetzen versucht. Lobin arbeitet die historischen Hintergründe heutiger Sprachdebatten auf und analysiert die Vorgehensweise des Vereins Deutsche Sprache, der Diskussionen zu sprachlichen Themen seit vielen Jahren merklich beeinflusst. Neben der Darstellung dieses "neuen Sprachkampfs" ist es das erklärte Ziel des Autors, für alle diese Themen Vorschläge zu entwickeln, "die weder ins eine noch ins andere Extrem verfallen".