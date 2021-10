Wie Europa nach Mittelhessen kommt

Jetzt teilen:

GIESSEN - Die Idee für das Projekt steht, die Umsetzung könnte beginnen, nur die Finanzierung ist noch unklar. "Gerade im zivilgesellschaftlichen Bereich ist es nicht immer einfach, eine Förderung zu finden", berichtet Michael Schär, Leiter des EU-Informationszentrums im Regierungspräsidium Gießen. "Genau hier ist die finanzielle Unterstützung besonders wichtig, werden diese Projekte doch sehr oft durch Ehrenamtliche in Partnerschaftskomitees, Kulturvereinen oder Bildungseinrichtungen vorangetrieben." Kommunale Vertreterinnen und Vertreter sowie Ehrenamtliche konnten sich deshalb beim digitalen Fortbildungsangebot des Zentrums über das neue Programm "Citizens, Equality, Rights and Values" (CERV) informieren.

"Uns ist es darum besonders wichtig, für die zahlreichen Vereine und Verbände, aber auch die sie begleitenden Kommunen, Ansprechpartner auf der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten zu sein", betont Zentrums-Leiter Schär. In einem anschaulichen Vortrag erläuterte Stefanie Ismaili-Rohleder von der für Deutschland zuständigen Kontaktstelle den Ansatz des neuen europäischen Förderinstruments CERV für die Partnerschaftsarbeit. "Citizens, Equality, Rights and Values" ist das Nachfolgeprogramm für "Europa für Bürgerinnen und Bürger". Das Ziel sind der Schutz und die Förderung der in den EU-Verträgen verankerten Rechte und Werte. Dies soll insbesondere dadurch geschafft werden, indem zivilgesellschaftliche Organisationen und andere Akteure unterstützt und demokratische Teilhabe und Bürgerbeteiligung gestärkt werden. Das Programm setzt sich aus vier Aktionsbereichen zusammen, die darauf abzielen, offene, auf Rechten basierende, demokratische, gleiche und inklusive Gesellschaften zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Neu ist, dass es keine festen Einreichungsfristen mehr gibt. Stattdessen veröffentlicht die EU-Kommission in regelmäßigen Abständen so genannte "Calls", also Förderaufrufe". Antragsteller müssen sich zukünftig im Portal "Funding & Tenders" registrieren und dort auch verschiedene Identitätsnachweise im Vorfeld der Antragstellung erbringen. Damit alles sauber vorbereitet wird und eine Orientierung im Förderprogramm frühzeitig erfolgt, ist das EU-Informationszentrum für alle Interessierten aus Mittelhessen erreichbar. Weitere Infos zu Förderschwerpunkten und Antragsstellung sind unter www.kontaktstelle-cerv.de zu finden. Das EU-Informationszentrum Gießen ist unter eu-infozentrum@rpgi.hessen.de oder unter 0641/303-3344 zu erreichen.