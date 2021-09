Wie geht jüdisches Leben in Gießen?

Wie auch Frederik Bouffier und Frank-Tilo Becher besuchte Alexander Wright (Mitte) die Jüdische Gemeinde. Foto: Czernek

GIESSEN - Gießen. Dankbar hatten die drei OB-Kandidaten Frank-Tilo Becher (SPD), Frederik Bouffier (CDU) und Alexander Wright (Grünen) das Angebot der Gießener Jüdischen Gemeinde angenommen, die Gießener Synagoge zu besuchen und sich über die Lebenssituation der Gemeindemitglieder zu informieren.

An drei hintereinander folgenden Montagen besuchten die drei Kandidaten einzeln beziehungsweise mit einigen Parteikollegen die Einrichtung im Burggraben 6, welche viel mehr als nur das Gotteshaus beherbergt. Die Synagoge ist in das Gemeindezentrum integriert und der dortige Festsaal kann als Erweiterung für Gottesdienste genutzt werden. Zudem befinden sich im Vorderhaus einige Zimmer, die an Studierende vermietet werden.

"Ursprünglich waren diese für jüdische Austauschstudierende gedacht, mittlerweile werden sie allerdings auch generell an Studierende vermietet", erläuterte Dov Aviv, Co-Vorsitzender der Gemeinde. Er berichtete zudem von der Wiedergründung der Jüdischen Gemeinde in den 1970er Jahren durch die Initiative des Gießener Professors Jakob Altaras. Der Hartnäckigkeit seiner Frau Thea, einer Architektin, sei es zu verdanken, dass die kleine Synagoge aus Wohra nach Gießen gelangte. Aviv erzählte, dass nicht alle Synagogen am 9. November 1938 verbrannten. Diese blieb stehen, da sie zu dicht an einem Wohnhaus stand. Thea Altaras fand sie und setzte "Himmel und Hölle in Bewegung", dass sie mithilfe der Bundeswehr Stein für Stein und Balken für Balken ab- und in Gießen wieder aufgebaut wurde, um gemäß ihrer ursprünglichen Bestimmung wieder genutzt werden konnte. "Damals waren wir 28 Gemeindemitglieder, da reichte der Platz in der kleinen Landsynagoge vollkommen aus".

Das hat sich seit der Auflösung der UdSSR und dem Zuzug vieler neuer jüdischen Mitbürger geändert: Heute umfasst die jüdische Gemeinde rund 270 Mitglieder, in den Hochzeiten waren es fast 400. Das Altersspektrum macht dem Vorstand allerdings große Sorgen: Viele der jüngeren Mitglieder ziehen studien- und berufsbedingt weg.

In den Gesprächen mit den Grünen, den christ- und den sozialdemokratischen Politikern erläuterte Aviv, wie sich das jüdische Leben zurzeit gestaltet. "Durch die Öffnung der Ostblockstaaten ist unsere Gemeinde enorm gewachsen, diese neuen Mitglieder mussten komplett integriert werden. Dieses wird hier nach wie vor aktuell zwei Sozialarbeiterinnen unterstützt." Auch eigener Religionsunterricht würde immer wieder angeboten werden. Viele der aus dem Osten stammenden Mitglieder hätten erst einmal die jüdischen Gebräuche und Rieten neu lernen müssen, berichtete er. "Früher hatten wir eigene Religionsklassen für Kinder, die in der Gemeinde unterrichtet wurden und die Schüler waren entsprechend vom Religionsunterricht befreit." Heute würde dieses Angebot nicht mehr wahrgenommen, da man sich nicht als "Jude in den Schulen outen möchte". Dennoch bestätigte Aviv, dass man in Gießen einigermaßen sicher leben würde. Es gebe wenig physische Probleme, jedoch häufiger Medienterror durch Telefonate, E-Mails oder Posts in den sozialen Medien. Aviv wünschte sich mehr finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand, um die Jugend und Gemeindearbeit noch weiter ausbauen zu können. Der Unterhalt des Gemeindezentrums ist durch die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen enorm hoch und die Gemeinde kann diese finanzielle Belastung nur durch Spenden und öffentliche Mittel abdecken. "Unsere Mitglieder sind bis auf 20 alle im Rentenalter und daher sind die Erträge aus der Kultussteuer sehr gering. Natürlich bekommen wir auch Unterstützung vom Landesverband, aber es reicht leider hinten und vorne nicht", schilderte Aviv.

Jüdisches Leben in Gießen ist nicht nur eine Bereicherung für unsere Stadt, sondern wir als Gesellschaft haben eine historische und moralische Verpflichtung sicherzustellen, dass dieses in unserer schönen Stadt erhalten bleibt, betonten die drei OB-Kandidaten und sicherten jeweils Unterstützung zu.