Wie "Glücksspiel": Schüler aus Gießen haben Bedenken vor Rückkehr in Unterricht

An Schulen gilt ab Montag außerhalb des Klassenzimmers Maskenpflicht. Symbolfoto: dpa

Giessen (bl). Von einem normalen Schulbetrieb kann wohl kaum die Rede sein. Vielmehr bewegt sich das, was den rund 17 000 Kindern und Jugendlichen in Gießen ab der kommenden Woche bevorsteht, in einem merkwürdigen Spannungsfeld: einerseits der Bildungsanspruch und die Befürchtung, ein Teil der jungen Leute könnte "abgehängt" werden, wenn weiterhin nur Distanzunterricht möglich wäre; andererseits die ebenso berechtigte Sorge, sich einem Infektionsrisiko auszusetzen und sich selbst sowie die Gesundheit anderer Menschen zu gefährden. Das und die damit verbundene Ungewissheit treibt natürlich auch die Gießener Schüler um. Sechs von ihnen erzählen gegenüber dem Anzeiger, mit welchen Bedenken und Erwartungen sie ins neue Schuljahr gehen.

Noah Taylor (16, wechselt von der Sophie-Scholl-Schule an die GGO): "Ich vermute mal, dass die Rückkehr in die Schule recht chaotisch werden wird, da alle Schülerinnen und Schüler eine Menge Stoff wiederholen oder nachholen und wir uns nach der langen Pause erst wieder eingewöhnen müssen. Außerdem mache ich mir Sorgen darüber, dass ich mich in der Schule anstecken könnte und die Unterrichtsqualität leidet."

Curriculum anpassen

Stergios Svolos (18, LLG): "Persönlich freue ich mich auf die Schule, aber einen normalen Regelbetrieb anzustreben, halte ich nicht für realistisch. In einigen Klassenräumen lassen sich die Fenster nicht vernünftig öffnen, und es gilt hier keine Maskenpflicht. Das ist aus meiner Sicht unverantwortlich, da sich Corona auch durch Aerosole sehr gut überträgt. Schon vor der Pandemie ist es immer sehr stickig gewesen, wenn 30 Leute in einem Raum unterrichtet worden sind. Und was ist im Winter? Da können wir nicht alle 15 Minuten lüften. Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde ich an einem Glücksspiel teilnehmen. Jederzeit kann die Meldung von einem neuen Corona-Fall kommen. Wie reagieren wir dann? Soll nur die eine Klasse in Quarantäne oder die ganze Schule oder alle Schulen in Gießen? Wir teilen uns ja oft die Schulwege und treffen uns mit Freunden aus anderen Jahrgangsstufen. Daher hoffe ich sehr, dass diese Faktoren bei allen Entscheidungen mitberücksichtigt worden sind."

Eine Liebigschülerin berichtet anonym: "Ich fange jetzt in der zwölften Klasse an und bin mir wirklich unsicher, wie das alles klappen soll. Es gibt einen festen Stoff, den wir in den nächsten zwei Jahren aufarbeiten müssen, der gleichzeitig relevant für das Abitur ist. Nun wurde uns erklärt, dass wir bis zu den Herbstferien nur wiederholen werden, da wir aufgrund von Corona nicht ausgiebig für die Oberstufe vorbereitet werden konnten. Damit verlieren wir schon die Hälfte eines Halbjahres. Wird dann das Kerncurriculum in Hessen angepasst? Das möchte ich persönlich nicht, da ich so vermutlich als der Corona-Jahrgang abgestempelt und mit dem Vorurteil konfrontiert würde, uns sei das Abitur erleichtert worden. Und ganz grundsätzlich hat sich an der Situation doch nichts geändert: Obwohl sich die Menschen immer weniger mit Corona beschäftigen, sich gleichzeitig immer mehr über Regeln wie die Maskenpflicht in Zügen lustig machen und Mund-Nase-Bedeckungen aus Protest nicht tragen, gibt es jeden Tag Neuinfektionen und nach wie vor keinen Impfstoff. Wie soll unter diesen Bedingungen regulär Unterricht stattfinden. Auch der Schulverkehr ist in Gießen nicht im Mindesten auf Corona eingestellt. Von den Schulen ganz zu schweigen. Bei uns war nicht mal Desinfektionsmittel vorhanden. Selbstverständlich ist Bildung etwas sehr Wichtiges, aber unsere Gesundheit sollte oberste Priorität haben."

Fiona Schwarz (wechselt von der Friedrich-Ebert-Schule ans LLG): "Ich denke, dass es für alle erst einmal ziemlich anstrengend sein wird, sich zurechtzufinden. Ein bisschen habe ich Angst davor, dass die Situation nicht mehr ernstgenommen wird und man sich wegen der vielen Lockerungen leichter infiziert."

Möglichst im Klassenverband

Junis Poos (16, GGO): "Dass die Schule wieder losgeht, ist wichtig. Zum einen, weil im Homeschooling nicht annähernd so viel Stoff durchgezogen werden kann wie im normalen Unterricht. Zum anderen, weil die Chancengleichheit dadurch deutlich beeinflusst wird. Andererseits besteht ein hohes Risiko für Schüler und Lehrer. Entscheidend wird also sein, möglichst viel im Klassenverband zu bewältigen, was in den meisten Fällen gelingen dürfte. Ungeklärt bleibt, wie die Kinder und Jugendlichen zur Schule und wieder nach Hause kommen, wenn die Busse nicht so voll werden sollen und keine zusätzlichen eingesetzt werden. Das müssten die Stadtwerke gerade zu den Stoßzeiten gewährleisten. Was bringt es nämlich, wenn an der Schule alles korrekt abläuft, sich das Virus aber auf dem Schulweg über alle Jahrgänge und Klassen verbreitet."

Paul Bartz (17, GGO): "Wieder Regelunterricht anzubieten, finde ich richtig und wichtig. Schon vor den Sommerferien hat sich gezeigt, dass die Zahl der Erkrankten dadurch nicht sonderlich in die Höhe geschnellt ist. Wir müssen in den kommenden Wochen natürlich schauen, wie sich das entwickelt und ob normaler Unterricht auf Dauer durchführbar sein wird. Aber allein der Versuch ist ein hervorragendes Zeichen seitens des Kultusministeriums. Wenn wir es schaffen, die Schüler davon zu überzeugen, außerhalb ihrer Klassen genug Abstand zu halten - das hat vor den Sommerferien bekanntlich noch nicht so gut geklappt -, gehe ich davon aus, dass wir das Schuljahr über Präsenzunterricht haben werden."