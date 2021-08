Wie halten es Gießener mit dem Impfen?

Die Wand der Impflinge: Wer im Impfzentrum in Heuchelheim war, hinterlässt hier seinen Aufkleber. Foto: Leyendecker

GIESSEN - "Bist Du denn schon geimpft?" Dieser Frage auszuweichen, war in den Gesprächen der vergangenen Wochen nahezu unmöglich. Mehrere Monate lang dominierte die Pandemie den Alltag vieler Menschen, ein Ausweg wurde fieberhaft gesucht. Seit rund acht Monaten ist es nun möglich, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen - und daran scheiden sich weiter die Geister. Die einen waren von der Impfung überzeugt und nutzten die Chance, sich vor der Krankheit zu schützen und wieder halbwegs in die Normalität zurückkehren zu können. Die anderen lehnen die Impfung strikt ab. Zu unsicher seien die Vakzine, die Ansteckungsmöglichkeit sei immer noch gegeben und generell hätten die Wirkstoffe lediglich eine Notzulassung. Zuletzt ist nun auch noch die Impfung für Kinder in den Fokus gerückt, ebenso wurden Forderungen nach strengeren Regeln für Ungeimpfte erhoben. Der Anzeiger hat sich auf dem Seltersweg umgehört.

Irmtraud Jost, 85, Gießen: "Mein Mann und ich haben uns direkt impfen lassen, als es ging. Mir war sofort klar, dass wir das nicht nur für uns machen, sondern auch für die Gemeinschaft. Von diesen ganzen Verschwörungstheoretikern halte ich persönlich gar nichts. Die haben doch alle den Schuss nicht gehört. Wenn im Herbst wieder alles geschlossen hat, dann hat keiner von uns gewonnen. Ich persönlich glaube ja, dass die nach der Bundestagswahl sowieso alles wieder zumachen. Es ist einfach nur noch chaotisch."

David Schumann, 34, Linden: "Ich habe mich impfen lassen, als ich an der Reihe war. Für mich ist das eine Frage der Solidarität, ganz einfach. Von Leuten, die bewusst auf Querdenkerdemos gehen oder absichtlich die Impfung ablehnen, weil sie der Meinung sind, dass ihnen jemand einen Mikrochip implantiert, halte ich absolut gar nichts. Die können von mir aus auch dann im nächsten Lockdown zusehen, wie sie klarkommen. Herdenimmunität geht eben nur gemeinsam."

Joachim Mayer, 48, Kleinlinden: "Impfen kam für mich nicht in Frage. Meine Kinder sind erwachsen, die können das für sich selbst entscheiden, aber ich lehne den Impfstoff ab. Wir kennen das Virus erst seit wenigen Monaten, aber können ganz schnell etwas dagegen entwickeln? Ich glaube da irgendwie nicht dran und deswegen lasse ich mich lieber testen. Die Welt besteht nicht nur aus getestet, genesen und geimpft, sondern auch noch aus gesund. Das vergessen offenbar viele."

Christa Neubauer, 57, Pohlheim: "Mein Problem war, dass ich mich anfangs nicht impfen lassen durfte. Mein Arzt hat mir aufgrund einer Vorerkrankung davon abgeraten und ich habe eine Zeitlang abgewartet. Dann kam der Impfstoff von Johnson&Johnson nach Deutschland und die eine Impfung habe ich dann genommen. Das war die richtige Entscheidung. Meine beiden Töchter sind 24 und 27 und konnten sich erst impfen lassen, als die Terminvergabe aufgehoben wurde. Das fand ich sehr unfair, da die beiden den ganzen Sommer über in die Röhre geschaut haben. Ich bin von der Impfung überzeugt und finde es gut, wenn Druck auf diejenigen aufgebaut wird, die sich nicht impfen lassen wollen."

Torsten Neumann, 33, Gießen: "Ich kann das Thema nicht mehr hören. Wer sich impfen lassen will, der soll das bitte tun. Ich bin gesund, das reicht mir. Die Impfpflicht wird schon irgendwann noch kommen und dann sehen wir weiter, wie wichtig unsere 'freiheitlichen Werte' dann noch sind. Sie merken, ich halte von der Diskussion absolut gar nichts. Ich werde mich nicht impfen lassen und sollte ich deswegen meinen Job verlieren und nicht mehr einkaufen dürfen, dann klage ich eben. Wir sind auf dem Weg in eine Zwei-Klassen-Gesellschaft und alle stehen Spalier und klatschen? Dann kann man sich das alles auch sparen. Ich halte nichts von der Pharmaindustrie und stehe dazu."

Ina Mayer, 17, Langgöns: "Als es am Anfang hieß, dass der Impfstoff erst einmal ab 18 ist, war ich enttäuscht. Ich war zu dem Zeitpunkt 16 und wollte endlich wieder mit meinen Leuten etwas unternehmen. Zudem hatte ich gehofft, dass wir Jugendlichen auch berücksichtigt werden, was das Thema Schule angeht. Da wurden wir dann total enttäuscht und mussten am Ende zusehen, was wir machen können. Ich habe vorletzte Woche meine zweite Impfung bekommen und bin jetzt etwas entspannter, fühle mich mit der Situation aber noch nicht wohl. Wenn wir keine Herdenimmunität erreichen, geht doch im Oktober das Spiel von vorne los, oder?"

Markus Reinhold, 56, Buseck: "Mir tun die Kinder leid. Die können nichts dafür, dass sie die ganze Zeit vergessen wurden und jetzt mit der Situation klarkommen müssen. Meine beiden sind 19 und 22 und haben immer noch nicht die Uni von innen gesehen, außer bei Prüfungen. Ich finde es gut, dass jetzt die Studenten in den Fokus gekommen sind. Ich selbst habe mich bei meinem Betriebsarzt impfen lassen und bin der absoluten Meinung, dass man Impfverweigerer bestrafen soll. Klar, gesetzlich kann das nicht umgesetzt werden, aber wie würden die Leute wohl reagieren, wenn sie nur noch geimpft zum Einkaufen dürfen? vermutlich würden viele umdenken, aber das wäre dann eben ein Zwang."

Yasmin und Carla Spengler, 39 und 13, Wettenberg: "Carla würde sich gerne schon impfen lassen, aber ich zögere da noch. Ich als Mutter habe natürlich eine Vorsorgefunktion, obwohl ich selbst die Spritze erhalten habe. Ein bisschen Sorgen mache ich mir, ob der Wirkstoff bei Kindern anders anschlägt als bei mir. Aber wenn sie es möchte, werde ich dem nicht im Weg stehen. Mein Mann würde es auch befürworten, wenn sie das selbst entscheidet. Das Thema ist ja doch auch Teamwork."