Wie halten es Gießener Schüler mit der Maske?

In den Schulen hat sich die Corona-Lage entspannt, die Masken sind trotzdem noch nicht verschwunden.

GIESSEN - Im Schulunterricht Masken zu tragen, bedeutet eine erhebliche Einschränkung. Dennoch ist es für viele Schülerinnen und Schüler mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden. Zwei Wochen nach Ende der Sommerferien wurde in Hessen die Maskenpflicht in Klassenräumen, beim Schulsport sowie auf dem Schulhof aufgehoben. Nur in Gängen oder Treppenhäusern sowie beim Bewegen innerhalb des Klassenraumes gilt sie noch. Mit der Entscheidung können - wie eine Umfrage des Anzeigers ergab - sowohl Schüler als auch Lehrer und Eltern gut leben.

"Bisher waren alle mit der neuen Regelung zufrieden", betont Stefan Tross, Direktor der Herderschule. Bei jüngeren Schülern habe er jedoch beobachtet, dass sie ihre Maske trotzdem im Unterricht aufließen. Auch ein Großteil seiner Lehrkräfte hätte nichts dagegen gehabt, wenn die Maskenpflicht weiter bestanden hätte. "Dadurch, dass die meisten geimpft sind, hat sich die Lage aber sichtlich entspannt." Nachteil sei wiederum, dass ohne Maskenpflicht nun auch die nähere Umgebung eines positiv getesteten Schülers mit in Quarantäne geschickt werden müsse.

"Ich komme gerade von einem Unterrichtsbesuch in der E-Phase. Dort hatten alle Schüler ihre Masken auf. Das kann natürlich daran gelegen haben, dass ich im Raum war", berichtet Dirk Hölscher lachend. Der Leiter der Liebigschule hat selbst eine Klasse in der Q-Phase, dort würden von 23 Schülern nur etwa sechs ihre Maske im Unterricht aufbehalten. "Letztlich bleibt die Entscheidung jedem selbst überlassen." Persönlich findet er es für die Q3 und Q1 gut, auf das Tragen medizinischer Masken während des Unterrichts verzichten zu können. "Hier sind 90 beziehungsweise rund 50 Prozent der Schüler geimpft." Etwas anders bewertet Hölscher die Lage in den fünften und sechsten Klassen, in denen aufgrund mangelnder Impfungen eine höhere Infektionsgefahr bestehe. Mittlerweile sei die Schule mit 29 Luftreinigungsgeräten ausgestattet, von denen neun in der Unterstufe zum Einsatz kämen. Insgesamt habe man seit 14 Tagen keinen Corona-Fall mehr gehabt. Seitens der Eltern habe er weder negative noch positive Reaktionen erhalten.

"Aktuell mache ich viele Unterrichtsbesuche und habe dabei festgestellt, dass mindestens 90 Prozent aller Schüler im Unterricht ihre Maske auflassen", berichtet auch Dr. Frank Reuber, Leiter der Gesamtschule Gießen-Ost (GGO). Und fügt hinzu: "Sie fühlen sich einfach sicherer damit." Dies habe er quer durch alle Klassen beobachtet. "Einige tragen ihre Masken sogar auf dem Schulhof." Nach den Sommerferien habe die GGO nur einen positiv getesteten Schüler verzeichnet.

"Die meisten Kinder sind sehr froh darüber, dass sie keine Masken mehr tragen müssen", sagt die Leiterin der Goetheschule, Kerstin Muscheid. Kleinere Kinder müsse man immer wieder mal daran erinnern, auf dem Weg durch die Klasse, beispielsweise zum Abfalleimer, die Maske aufzuziehen. Im Freien habe es in der Goetheschule auch in den ersten zwei Wochen nach den Sommerferien keine Maskenpflicht gegeben. Außer in den Gebäuden müssen die Grundschulkinder nur in Fächern wie Religion oder Ethik ihre Maske aufsetzen, da sie dort nicht im Klassenverband unterrichtet werden. Einzig Kinder, die mit positiv getesteten Mitschülern in Kontakt gekommen seien, hätten bis zum Ablauf der Quarantäne einer vom Gesundheitsamt verordneten Maskenpflicht zu folgen. Nachdem ein Kind positiv getestet worden sei, hätten Eltern sich erkundigt, ob es nicht möglich sei, in AGs wieder Masken einzuführen. Dies habe man aber im Hinblick auf Sport-AGs nicht getan. "Ansonsten gab es seitens der Eltern keine Bedenken", betont Kerstin Muscheid.

"Wir sind alle froh, dass der normale Schulalltag wieder eingekehrt ist", betont Gießens Stadtschulsprecher Stergios Svolos. "Auch ohne Masken sitzen wir mit einem guten Gefühl im Unterricht, da die meisten der Schülerinnen und Schüler mittlerweile geimpft sind." Nur wenige würden ihre Masken aufbehalten. "Warum sollte man in der Schule die Masken weiterhin tragen, wenn man schon mit 20 Leuten und mehr unter 2G-Bedingungen in der Ludwigstraße feiern kann?" Auch Elftklässler Joris findet es "sehr gut, dass man nun selbst entscheiden kann, ob man eine Maske am Sitzplatz tragen möchte oder nicht". Wenn nicht gerade gegessen oder getrunken werde, werde aber in seiner Klasse "eigentlich immer von allen der Mund-Nase-Schutz getragen", so der Liebigschüler. Die zwölfjährige Line meint hingegen: "Ich finde, dass Masken nicht wirklich etwas bringen. Ich ziehe sie, wenn ich darf, immer aus. Einige Mitschüler lassen sie aber auch auf. In der Sporthalle durften wir sie nach den Ferien sofort abnehmen." Im Laufe der Zeit habe er sich an die Masken gewöhnt, ergänzt der 16-jährige Leo. Findet der Unterricht in kleinen Räumen statt, nähmen die meisten seiner Mitschüler im gymnasialen Zweig der Theodor-Litt-Schule die Masken ab. "Bei großen Veranstaltungen, an denen um die 60 Schüler teilnehmen, behalten aber mindestens zehn ihre Masken auf."

Seine Mutter Anette Kühn begrüßt es ausdrücklich, dass am Sitzplatz keine Maskenpflicht mehr herrscht. "Ich habe drei Kinder auf drei verschiedenen Schulen und alle haben mir geschildert, dass sie sich mit Maske viel schlechter konzentrieren können." Joachim Jäger, Vater von zwei Kindern, sagt: "Ich könnte mit Maske auch nicht richtig lernen. Meine Mädchen haben sich gefreut, dass sie nun zumindest im Unterricht von der Maske befreit sind." Angesichts der bevorstehenden Erkältungszeit, argumentiert Bettina Schneider, würde sie sich "sicherer fühlen, wenn meine Tochter ihre Maske auch im Unterricht weitertragen würde".