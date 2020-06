Wie hältst Du es mit der Wahrheit?

Jetzt teilen:

Giessen (red). Wortgottesfeiern sind anders als das, was man normalerweise an Gottesdiensten in der Katholischen Kirche kennt. Hier steht kein Priester am Altar, sondern engagierte Männer und Frauen aus der Gemeinde. So auch morgen, um 18.30 Uhr bei St. Thomas Morus. Dabei tun sie im wesentlichen dasselbe wie die Priester: Sie beten, singen, lesen und predigen über das, was in der Bibel geschrieben steht und legen sie aus. In der Wortgottesfeier steht das gesprochene und geschriebene Wort im Mittelpunkt. Auch im Wort ist die Gegenwart Gottes erkenn- und vernehmbar. Und damit steht die Wortgottesfeier in guter jüdischer Tradition der Auseinandersetzung mit Glauben und Religion - ob in der Bibel oder der Tora.

Der Sonntag nach Pfingsten ist der Dreifaltigkeit, bestehend aus Vater, Sohn und Heiligen Geist, gewidmet. Der Evangeliumstext aus Johannes Kapitel 3 Vers 16 bis 18 beschäftigt sich mit dem Ziel der Sendung Jesu. Die Menschen sollen nicht gerichtet werden, sondern durch seine Präsenz in der Welt eine Neubegründung und Weiterentwicklung ihrer Existenz erfahren. Ausschlaggebend dafür ist die Hinwendung zum Licht und damit die Hinwendung zur Wahrheit.

In Zeiten von rechtspopulistischen Verschwörungstheoretikern, die einem gerne ihre "alternativen Fakten" als Wahrheit verkaufen, und Donald Trumps "Twitter"-Tiraden erscheint dieser 2000 Jahre alte Text erstaunlich aktuell. Aufgrund der Corona-Bestimmungen des Bistums Mainz für liturgische Feiern gelten folgende Regeln: Damit niemand an der Kirchenpforte abgewiesen werden muss, wird um Anmeldung bis spätestens Sonntag, 7. Juni 12 Uhr, gebeten. In der Kirche gibt es nur ein begrenztes Platzangebot.

Anmelden können Sie sich per E-Mail (gottesdienste@morusfreunde.de) sowie über eine "Doodle"-Liste auf der Homepage www.st-thomas-morus-giessen.de. Am Abend der Wortgottesfeier liegt in der Kirche eine Anwesenheitsliste aus. Beim Betreten und

Verlassen der Kirche wird ein Mund-Nasen-Schutz benötigt.