Wie Pandemie und Lockdown auf Psyche wirken

Christoph Mulert (Mitte), Jona Iffland und Jutta Seifert präsentieren den Programmflyer. Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Der Corona-Lockdown hat weltweit zu einem besorgniserregenden Zuwachs an Fällen von Depressionen, Angstzuständen, Einsamkeit und Selbstgefährdung geführt. Das geht aus einer Analyse des Kinderhilfswerks "Save the Children" hervor, die sich auf aktuelle Daten stützt. Wie steht es um die psychische Gesundheit nach anderthalb Jahren Pandemie? Die diesjährige bundesweite "Woche der Seelischen Gesundheit" steht ganz im Zeichen dieser Fragestellung. Das Gießener Aktionsbündnis für Seelische Gesundheit informierte jetzt in einem Pressegespräch über die angebotenen Veranstaltungen. Vertreten war es durch Prof. Christoph Mulert (Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des UKGM), Dr. Jona Iffland, einem dortigen Psychologen, sowie Jutta Seifert, welche die Angehörigengruppe Mittelhessen "Familien-Selbsthilfe Psychiatrie" leitet.

"Raus aus Krisenmodus"

Das umfangreiche Angebot steht unter dem Thema "Gemeinsam über den Berg. Seelische Gesundheit in der Familie. Raus aus dem Krisenmodus finden". Für das Aktionsbündnis, das sich als Zusammenschluss sowohl von professionellen Kräften als auch Angehörigen und Betroffenen sieht, geht es bei den alljährlichen Aktionen insbesondere um Information, Aufklärung und gegen Stigmatisierung der Betroffenen. Einen Überblick der einzelnen Programmpunkte gibt es im Internet auf seelischegesundheit-giessen.net , dort auf "Woche der seelischen Gesundheit" klicken. Der Programmflyer kann als PDF heruntergeladen werden. Nicht berücksichtigt ist darin eine aktuelle Programmänderung: der Tausch der beiden Dienstagsveranstaltungen. Die einzelnen Termine sind von heute bis Freitag und am Montag kommender Woche jeweils um 16 Uhr; außer den beiden am morgigen Dienstag um 12 und um 12.30 Uhr. Für Interessenten ist ausschließlich eine Onlineteilnahme möglich. Dazu muss man unter zoom.us/join ins Netz gehen - eingeben Meeting-ID: 989 9319 6773, Kenncode: 123512. Nach den einzelnen Vorträgen, die etwa 20 bis 30 Minuten dauern, besteht die Möglichkeit, über einen Chat persönliche Fragen zu stellen.

Eröffnet wird der Reigen der Vorträge am heutigen Montag um 16 Uhr mit "Depression und Suizidalität in Pandemiezeiten". Der Leiter der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Prof. Ulrich Hegerl, konnte als einer der renommiertesten Experten in Deutschland zu diesem Thema als Referent gewonnen werden. In vielen Ländern gibt es, von Hegerl initiiert, ein Bündnis gegen Depression, bei dem betroffene Menschen, Angehörige und Experten zusammenkommen. Bei Elke Schilling vom Verein Silbernetz in Berlin lautet das Thema "Einsamkeit im Alter und was dagegen hilft". Die Idee dieses inzwischen bundesweiten Netzes ist es, Gesprächspartner über das Telefon zu finden und kennenzulernen. Die anderen fünf Themen widmen sich allesamt der Familie, insbesondere der mit Kindern und/oder Jugendlichen, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind. Was kann man in der Familie tun? Was hilft? So die Fragestellungen, auf die Antworten gegeben werden sollen. Vielleicht ist das Familienklima noch gesund, aber doch bereits belastet? Welche Auswirkungen haben massive Schulausfälle? Was wissen wir über Homeschooling? Was ist hilfreich als Entlastung? Was brauchen Kinder für eine gesunde Entwicklung? Experten aus Forschung und Praxis wollen dazu Auskünfte und Hilfestellungen geben.

Weg ins Erwachsenenleben

Zum Abschluss am nächsten Montag, 18. Oktober, beleuchtet Prof. Inge Kamp-Becker von der Kinder- und Jugendpsychiatrie am UKGM-Standort Marburg den "Beginn psychischer Gesundheit und deren Beeinträchtigung". Ihr Vortrag ist überschrieben mit "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne".

Besonders von psychischen Folgen durch Pandemie und Lockdown betroffen sind Kinder, die in Armut leben. Vor drei Herausforderungen stehen laut dem 15. Kinder- und Jugendbericht junge Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenleben: Qualifizierung, Verselbstständigung und Selbstpositionierung. Bei allen jungen Menschen hat die Pandemie zu Unterbrechungen in diesen Bereichen geführt. Bei Kindern und Jugendlichen können durch die Veränderung der Alltagsstruktur bedingt durch Schul- und Kitaschließungen und die Kontaktbeschränkungen unter anderem Zukunftsängste, Leistungsdruck und Vereinsamung zunehmen. Ein Risiko für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen stellen die mangelnde soziale Interaktion mit Gleichaltrigen, übermäßiger Medienkonsum, Bewegungsmangel und Fehlernährung dar.