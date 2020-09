Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zeitung?

Jetzt teilen:

Giessen (red). In einer groß angelegten Online-Umfrage möchten wir gerne wissen, wie zufrieden unsere Leser mit unserem Nachrichtenangebot sind: Würden Sie unsere Zeitungen, E-Paper-Ausgaben, Nachrichtenportale oder News Apps aus vollem Herzen weiterempfehlen? Was finden Sie gut, was würden Sie ändern? Lesen Sie unsere Nachrichten auf Papier, auf dem Smartphone oder dem PC?

Das alles sind Fragen, die für die Weiterentwicklung unserer Produkte wichtig sind. Unsere Leser sind daher herzlich eingeladen, an unserer Online-Umfrage teilzunehmen - und ihre Meinung und Wünsche entsprechend zu platzieren. Die Beantwortung der Fragen dauert nur wenige Minuten. Zudem werden die Antworten von uns anonym erhoben.

Zu finden ist die Umfrage unter der folgenden Adresse: https://www.meine-vrm.de/leserbefragung. Eine Reihe von zufällig ausgewählten Lesern wurden zudem bereits per E-Mail kontaktiert oder erhalten in den nächsten Tagen eine E-Mail mit der Bitte, uns ihre Meinung zu sagen. Herzlichen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen, um an der Umfrage teilzunehmen!