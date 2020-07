Wiebke Eßbach neue Pfarrerin der Andreasgemeinde in Gießen

Wiebke Eßbach (links) ist neue Pfarrerin der Andreasgemeinde. Begrüßt wurde sie von Dekan André Witt-Karp (2.v.l.), Pfarrerin Sonja Löytynoja und Pfarrer Johannes Lohscheidt aus den benachbarten Gemeinden in Gießens Osten. (Foto: Evangelisches Dekanat Gießen)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Giessen (red). Wiebke Eßbach ist neue Pfarrerin in der Evangelischen Andreasgemeinde in Gießen. Aufgewachsen ist die 29-Jährige nördlich von Oldenburg und hat nach dem Abitur in Marburg studiert. Eigentlich wäre sie mit Ende des Vikariats jetzt ordiniert und in den Probedienst übernommen worden. Wegen der Corona-Pandemie hat die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) größere Gottesdienste, Einführungen, Verabschiedungen et cetera auf unbestimmte Zeit verschoben. Neben Theologie studierte Wiebke Eßbach auch Archäologie. Ihr Vikariat absolvierte sie seit Februar 2017 in der Evangelischen Kirchengemeinde Alten-Buseck und Trohe. In der ersten Jahreshälfte 2020 war sie als Spezialvikarin der Klinikseelsorge im Uniklinikum Gießen tätig. Pfarrerin Eßbach ist verheiratet und hat einen eineinhalbjährigen Sohn. Sie geht gerne wandern und zelten, auch schon mal mit einem Paddelboot.

Pfarrerin Wiebke Eßbach wird in einem Team im Gießener Osten arbeiten. Die drei evangelischen Gemeinden Andreas, Luther und Wichern bilden seit 1. Juli einen „Kooperationsraum“. Dekan André Witte-Karp, der Pfarrerin Eßbach offiziell begrüßte, unterstrich in seiner Ansprache, dass die Pfarrerin in ihrem Dienst künftig die Freude, aber auch manches Schwere mit anderen teilen könne. Die Kooperation der drei Gießener Ost-Gemeinden bedeute: „Geteilte Last ist halbe Last und geteilte Freude ist doppelte Freude.“ Er freue sich, „dass die Andreasgemeinde, die Luthergemeinde und die Wicherngemeinde miteinander entschieden haben, künftig gemeinsam als Kirche für den Gießener Osten unterwegs zu sein.“ Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes der Andreasgemeinde, Dr. Andreas Schmidt, überreichte der neuen Pfarrerin einen Weinstock als Symbol für fruchtbare Zusammenarbeit in der christlichen Gemeinde.

Foto: Evangelisches Dekanat Gießen