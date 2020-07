Wieder Flohmarkt im Gewerbegebiet Gießen-West

100 Stände, maximal 250 Besucher zur gleichen Zeit auf dem Gelände: Flohmarktfans freuen sich trotzdem, endlich wieder trödeln zu können. Foto: Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Drei Monate herrschte sonntags Ruhe im Gewerbegebiet Gießen-West auf dem Parkplatz des Möbeldiscounters "Wohnmaxx" in der Philipp-Reis-Straße. Jetzt ging es mit dem ersten Flohmarkt nach der Corona-Pause wieder los. Aber alles war anders, als es Händler und Besucher gewohnt sind. Eingezäunt war das Gelände, maximal 250 Besucher durften, nachdem sie sie ihre Kontaktdaten eingetragen und die Hände desinfiziert hatten, schlendern und an rund 100 Ständen Ausschau nach Schnäppchen halten. Entsprechend lang war die Warteschlange, doch das machte den Besuchern wenig aus. Als Mindestgröße für einen Stand waren vier Meter vorgegeben. "Schade, dass das Publikum begrenzt wird", bedauerte eine Ausstellerin aus Weilburg, die vorsorgte und sich vor der prallen Sonne mit einer Plane schützte. "Vor Corona war mehr los", rief ihre Kollegin aus Friedberg herüber.

Einen großen Bären aus Plüsch schleppte eine junge Frau durch die Mittagssonne, drei Euro legte sie für das Stofftier, das die gleiche Größe wie sie aufwies, hin. Damit habe sich der Besuch schon gelohnt, freut sie sich. Um vier Uhr sei eine große Schlange am Gelände gewesen, berichtet eine Kleinlinderin, die zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie unter die Leute gegangen ist. Sie reihte sich artig ein und baute ab 5.05 Uhr ihre schönen Porzellansachen und Gläser auf. Das Publikum bezeichnete sie bei ihrem ersten Besuch des Flohmarktes als freundlich und nett. Und sie ist zufrieden, wieder mal unter Leuten zu sein.

"Alles ist schleppend, ich bin anderes gewohnt", merkte ein Händler aus Buseck an, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Die Saftpresse, die zu seinem Angebot zählte, ist der Interessentin mit acht Euro wohl zu teuer und sie verlässt den Stand. Um 13.30 Uhr packt der Busecker seine "Sieben Sachen" zusammen, damit er um 15 Uhr den Platz verlassen kann. Wohl nicht sonderlich zufrieden, wie sich abzeichnet.

"Die Anabel kennen Sie?", fragt eine Kartoffelverkäuferin das Ehepaar, das gleich 2,5 Kilo der bekannten Sorte mitnimmt. "Aus der Region frisch für die Region", ist das Motto von Andreas Sievert, der nach seinen Angaben 400 Kilo Kartoffeln zum Verkauf von Bauer Stefan Zimmer aus Butzbach mitgebracht hat. Ungewöhnlich, dass Feldfrüchte auf einem Flohmarkt verkauft werden, doch frischer wie die Erdäpfel, die am Freitag geerntet wurden, gibt es sie an diesem Wochenende nirgends. Das Ehepaar aus Gießen freute sich als Stammkunden über den Kauf. Langos essen und schlendern, so verbringen sie ihren Sonntag unter geänderten Vorzeichen, doch das stört sie nicht. Bei heißen Temperaturen scheint die heiße Fleischwurst begehrt zu sein, um 11.30 Uhr ist kein Schnippel am Stand von Hartmut Mälzer aus Lollar mehr zu bekommen. "Das Persönliche fehlt", empfindet er und verweist auf die Masken, die den Anblick der Menschen verändern. Mälzer hat eine besondere Konstruktion von Mund- und Nasenschutz aufgezogen, eine Klarglasscheibe, die von unten nach oben befestigt ist, weil eine übliche Maske für ihn nicht verträglich ist. Mehr Antik als Trödel bietet sein Stand, für drei Wärmflaschen aus Metall interessiert sich ein junger Mann und hört sich den Preis von zehn Euro zunächst an.

"Wir dürfen wieder arbeiten", sagt Alexandra Haas von Flohmarktveranstalter Haas erfreut. Jeder sei froh, Aussteller und Besucher, dass man sich wieder treffe, plaudern könne und viele Menschen wieder ihr Hobby pflegen könnten. Sie zeigt sich erleichtert: "Nach drei Monaten Zwangspause waren alle auf der Matte, als wir gerufen haben". Der gute Besuch in dieser besonderen Zeit ist für die Familie Haas, die mit einem fünfköpfigen Team und einem Sicherheitsmitarbeiter auf dem Gelände arbeitet, eine Bestätigung, dass Leute wieder einen Bedarf für diese Art der Veranstaltung sehen. Für Jürgen Reinhardt ist alles eingeschränkt, es sei die übliche Freude nicht vorhanden. "Das Schlendern ist anders", stellt der Marburger fest und zeigt auf den Mund-Nase-Schutz. Ihm fiel zu Hause die Decke auf den Kopf und es ist der erste Sonntag, an dem er sich in der Öffentlichkeit bewegt. Der Marburger wollte einfach mal "raus unter die Menschen und aus Interesse". Im Blick hat er nichts Besonderes, sein Ziel ist auch nicht, unbedingt etwas zu kaufen, die Sozialisation erscheint ihm wichtig. Geduldig steht Horst Schmidt aus Laubach mit seiner Lebensgefährtin in der Warteschlange, beide sind begeisterte Flohmarktbesucher. "Mir ist das lieber hier als am Ballermann", deutet Schmidt auf die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen auf dem Gelände in der Philipp-Reis-Straße hin. Glücklich zeigt sich Uwe Lindner, der mit seinem Elektromobil unterwegs ist und endlich wieder stöbern kann. "Mein Leben ist Flohmarkt", bekennt der junge Mann, der gerne auf solchen Märkten rumtrödelt, Uhren mag und alte Dinge kauft, an denen er basteln kann. Mit einem Bekannten macht er an vielen Ständen Halt und genießt es, wieder "auf dem Trödel" unterwegs zu sein.