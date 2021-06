Wieder Konzerte auf Gießens Hausberg

Das Tess Wiley-Jazz Quartett spielt am 16. Juli beim Musikalischen Sommer auf dem Schiffenberg.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - "Wir wollten auf keinen Fall sagen, der Musikalische Sommer auf dem Schiffenberg findet nicht statt, sondern wir wollten ein Zeichen der Hoffnung setzen". So hatte Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz Anfang Mai erklärt, warum die beliebte Konzertreihe auf Gießens Hausberg trotz Corona für 2021 durchgeplant worden war. "Wir tun alles, damit zumindest ein Teil der Konzerte stattfinden kann". Nun ist es soweit: Am Freitag, 18. Juni, startet der Musikalische Sommer auf dem Schiffenberg um 20 Uhr mit einem Konzert der Schlagercombo "Erna & die Berts". Tagsdrauf, am Samstag, 19. Juni, geben sich die Newcomer von "Mavero" die Ehre. Zu den weiteren auftretenden Musikern zählen etwa das Tess Wiley-Jazz Quartett, Al Stone und Band, die Fernwaldmusikanten und Bill`s Jazz Band. Das Programm endet am 6. August mit der Formation "Balladeire".

Angesichts der aktuellen Corona-Auflagen wird es diesmal einen abgetrennten Konzertbereich geben, um die Besucher auf dem weitläufigen Areal des Schiffenbergs von anderen Ausflüglern trennen zu können. Das Veranstaltungsareal im Klosterhof wird dabei nach den gültigen Abstandsregeln bestuhlt. Der Einlass erfolgt vom Parkplatz aus über die Wiese und das Osttor. Der Eintritt bleibt wie in den Vorjahren kostenfrei, dennoch ist ein Ticket nötig, um die Kontaktdaten nachverfolgen zu können. Alle Veranstaltungen sind auf maximal 200 Besucher begrenzt. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es im Internet unter: https://pretix.eu/musogi/. Sofern es die Kapazitäten zulassen, können Besucher auch vor Ort noch ein Ticket buchen. Die Besucher werden gebeten, die empfohlenen AHA-Regeln sowie die Hinweise und die Wegmarkierungen auf dem gesamten Gelände des Schiffenbergs zu beachten.

Trotz der Verkürzung und dem Umstand, dass einige Termine ausfallen mussten, wird von Freitag bis Sonntag wieder ein Programm geboten, das den Facettenreichtum der Gießener Musikszene widerspiegelt. Von Rock, Pop und Jazz über Soul, Blues und Weltmusik bis hin zu traditioneller Blasmusik reichen die Spielarten.

Fotos Das Tess Wiley-Jazz Quartett spielt am 16. Juli beim Musikalischen Sommer auf dem Schiffenberg. Al Stone ist am 10. Juli mit ihrer Band und Southern Rock im Klosterhof zu erleben. Fotos: Stadt Gießen 2

Altbekanntes verbindet sich mit Neuem. Etablierte Musiker präsentieren sich dem Publikum ebenso wie talentierte Newcomer. Eine terminliche Ausnahme bildet der Auftritt des Musikbereichs der Liebigschule Gießen am Mittwoch, 7. Juli. Die Liebigschule verzichtet diesmal auf den traditionellen Auftritt der BigBand und präsentiert unter dem Titel "LIO Musik" verschiedene Formationen. Auch andere Formationen wie etwa die Fernwaldmusikanten treten in abgespeckter Besetzung auf.

Kulturamtsleiter Stefan Neubacher zeigt sich erfreut, dass sich ein Großteil der geplanten Konzerte nun doch realisieren lässt: "Der Dank geht an mein Mitarbeiterteam und alle Dienstleister, die die Veranstaltung nun in so kurzer Zeit umgeplant haben und damit möglich machen".

Das gesamte Programm des Musikalischen Sommers gibt es auf der städtischen Homepage unter www.giessen.de/musikalischer-sommer. Dort finden Besucher auch aktuelle Hinweise zu Programmänderungen, den Hygieneregeln während der Veranstaltung sowie Corona- oder wetterbedingte Absagen. Bei starkem Regen, Sturm oder Gewitter fallen die Auftritte aus. Das die Reihe ausrichtende Kulturamt denkt auch bereits ans nächste Jahr. Musikalische Bewerber können ihre Unterlagen bis zum 30. November einreichen.