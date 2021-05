Wieder nach Regelfahrplan

Jetzt teilen:

GIESSEN - Alle Stadtbusse der Stadtwerke Gießen fahren ab dem heutigen Montag wieder nach dem Regelfahrplan. Auch die in den ausgehängten Fahrplänen und im Fahrplanbuch abgedruckten morgendlichen Verstärkungsfahrten an Schultagen finden wieder wie gewohnt statt. Schon seit Mitte vergangener Woche gilt allerdings eine neue Regelung, was die Maskenpflicht betrifft. Das neue Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass Fahrgäste an den Haltestellen und in den Bussen Schutzmasken tragen müssen, die dem FFP2-Standard entsprechen. Das bedeutet, dass auch Modelle mit den Normen KN95 oder N95 zulässig sind.

Wichtig zu wissen: Sowohl die Fahrer als auch die Kontrolleure sind von der FFP2-Masken-Pflicht befreit. Weil sie im Bus ihrer Arbeit nachgehen, greift das Arbeitsschutzgesetz. Laut ihm ist es nicht zumutbar, derartige Masken eine ganze Schicht lang tragen zu müssen. Schließlich schränken sie die Atmung deutlich ein. Folgerichtig dürften immer wieder Fahrkarten-Prüfer mit herkömmlichen OP-Masken anzutreffen sein. Das Fahrpersonal ist sogar gänzlich von der Maskenpflicht befreit.