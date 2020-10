Wieder strengere Besucherregeln am Uniklinikum Gießen

Symbolfoto: Friese/Archiv

GIESSEN - Aufgrund der deutlich gestiegenen Infektionszahlen im Landkreis werden die Besucherregeln zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter am Gießener Universitätsklinikum ab Dienstag, 27. Oktober, wieder eingeschränkt, teilt das UKGM mit. "Wir bedauern diesen Schritt und wissen wohl, dass es für Patienten und Angehörige eine schmerzhafte Beschränkung ist. Dennoch müssen wir angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens unserer Verantwortung gerecht werden und für den bestmöglichen Schutz aller sorgen. Dazu gehört auch, Kontakte in unser Klinikum hinein auf das Notwendigste zu beschränken", so der Ärztliche Geschäftsführer, Prof. Werner Seeger. "Mit der Einschränkung der Besucher auf wenige Ausnahmen folgen wir der aktuellen Verordnungslage des Landes Hessen."

Die Ausnahmeregelungen gelten beispielsweise für werdende Väter oder andere Vertrauens-/Bezugspersonen der Schwangeren, jeweils ein Elternteil eines minderjährigen Kindes, das stationär oder ambulant behandelt wird, Blutspender, Besucher und Angehörige von Palliativpatienten sowie für Seelsorger, Rechtsanwälte, Notare und sonstige Personen, denen aus beruflichen Gründen oder aufgrund hoheitlicher Aufgaben der Zugang gewährt werden muss. Ebenso kann in besonderen medizinischen Konstellationen der Zutritt durch behandelnde Ärztinnen und Ärzte gewährt werden.