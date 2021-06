Wieseck: Der größte Stadtteil Gießens ist älter als die Stadt selbst

Gebettet in ein rotes Tulpenmeer: Der Poart in der Alten-Busecker Straße. Foto: Gießen Marketing

GIESSEN - Gießen viel ist mehr als nur die Kernstadt - in den Stadtteilen der Universitätsstadt gibt es ebenfalls eine Menge zu entdecken. In einer lockeren Reihe nimmt die Gießen Marketing GmbH (GiMa) die fünf Stadtteile näher in Augenschein. Nach Lützellinden ist heute ein Ortsporträt über Wieseck dran.

Im Nordosten der Stadt gelegen und direkt an die Kernstadt Gießen grenzend, ist Wieseck mit Abstand der größte Gießener Stadtteil und blickt auf eine längere Geschichte als Gießen selbst zurück. Die Ersterwähnung stammt aus dem Lorscher Kodex im Jahr 775. In vier Jahren steht im Ort also die 1250-Jahr-Feier an. Die Einwohner selbst nennen ihre Heimat liebevoll "Wissich" - angelehnt an den ursprünglichen Namen der Siedlung "Wissichheim". Wahrzeichen des Ortes ist der mächtige Wehrturm "Poart" in der Alten-Busecker Straße.

Vereinsleben

Im Jahr 1939 wurde das selbstständige Wieseck, wie auch Kleinlinden und die Domäne Schiffenberg, per Erlass des damaligen Gauleiters von Hessen-Nassau der Stadt Gießen zugeschlagen. Die Hintergründe muten angesichts des nahen Zweiten Weltkriegs militaristisch an, wollte man der Stadt Gießen durch die Vergrößerung von Bau- und Siedlungsflächen die Wehrhaftmachung der Garnisonsstadt ermöglichen. Die Zustimmung zur Eingemeindung hielt sich bei den Wieseckern allerdings in Grenzen. Im Jahre 1950 versuchten rund 500 Bewohner gar, durch eine Resolution die Ablösung von Gießen zu erreichen. Heute hat man sich wohlwollend zusammengerauft. Wieseck ist infrastrukturell am besten von allen Gießener Stadtteilen an die Kernstadt angebunden und durch ein reges Vereinsleben bekannt.

Auf drei Dinge, die man hier gesehen haben sollte, weist die Gießen Marketing GmbH besonders hin:

Der "Poart": Der beeindruckende Torturm ist der einzige noch erhaltene Teil der früheren Ortsbefestigung Wiesecks. Ersterwähnung fand die Befestigungsanlage im Jahre 1458. Dabei umschloss das damalige Dorf nicht etwa eine mächtige Steinmauer, wie der imposante Turm vermuten lässt, sondern eine Abfolge von Zäunen, Hecken, Mauern und Gräben.

Das Heimatmuseum: Lange Zeit hatte Wieseck kein eigenes Heimatmuseum. Der im Jahr 2006 gegründete Heimatverein Wieseck fand schließlich im ehemaligen Gasthaus Schepers (Philosophenstraße 18-20) einen würdigen Platz. Seit 2014 werden hier lokale Fund-und Sammelstücke aus vergangenen Zeiten präsentiert. Sonderausstellungen und die regelmäßige Herausgabe eines Heimatkalenders geben Einblicke in das dörfliche Leben von anno dazumal. Die Eröffnung der vorbereiteten Sonderausstellung "Wiesecker Fahnen und Vereine" soll noch in diesem Jahr stattfinden. Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Evangelische Michaelskirche: Ein sakrales Schmuckstück unweit des Wiesecker Poarts ist die Michaelskirche in der Kirchstraße 19. Das hessische Kulturdenkmal geht auf das 13. Jahrhundert zurück und ist mit seinem Chorturm, der von einem dreistufigen Haubenhelm bekrönt wird, Ortsbildprägend.

Naherholung

Gleich mehrere attraktive Erholungsgebiete liegen bei den Wieseckern quasi vor der Haustüre. Da ist zum einen natürlich die Wieseckaue, die sich entlang des namensgebenden Flüsschens zur Gießener Innenstadt erstreckt. In den Auwiesen hat auch der Segelflugplatz des Flugsportvereins Gießen seinen Sitz. Bei schönem Wetter kann man den Starts und Landungen der Segelflieger zuschauen oder dem Rauschen des Mühlrades der nahen Struppmühle lauschen. Nördlich von Wieseck befindet sich das Naturschutzgebiet Hangelstein. Die bewaldete Basaltkuppe ist von besonderem botanischen Wert und vom Aussichtspunkt Teufelskanzel genießt man einen herrlichen Ausblick auf die benachbarten Burgen. Ein interessantes Kleinod sind die "Wiesecker Teiche", die auf dem ehemaligen Motocross-Gelände am Rande des Hangelsteins entstanden sind.

Die Ur-Gießener nennen sich selbst Schlammbeiser. Auch die Wiesecker haben ihren ganzen eigenen "Spottnamen": "Wissicher Sandbeul" - was auf den damaligen Abbau von Sand- und Kies im Ortsgebiet zurückgeht und eine wichtige Einnahmequelle des Dorfes darstellte. Eine regionale Spezialiät ist der Wissicher Schmandekuche..Die Wiesecker Bäckerei Weller, die ihre Pforten 2019 für immer schloss, war dafür berühmt.