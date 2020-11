Wiesecker Familie erleidet dreifaches Leid

Sie lachen in die Kamera, doch Familie Günes ist leidgeprüft: Alle drei Töchter - Celina, Angelina und Jolina (von links) - leiden unter der seltenen Muskelerkrankung. Foto: Zielinski

GIESSEN - "Uns wurde schlichtweg der Boden unter den Füßen weggerissen", sagt Bahia Günes. Die junge Frau spricht von dem Moment, als sie erfahren hat, dass alle drei Töchter an spinaler Muskelatrophie - einer Erkrankung, die auf dem Untergang motorischer Nervenzellen im Rückenmark beruht - betroffen sind. Dadurch kommt es zum Schwund und zur Schwächung der Muskulatur.

Bei ihrer ersten Tochter Angelina war Bahia Günes schon früh aufgefallen, dass sie Probleme beim Laufen und Aufstehen hatte. Sechs Jahre lang sei sie von Arzt zu Arzt gelaufen, um herauszufinden, was mit ihrer Tochter nicht stimme, erzählt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch weder Haus- noch Kinderärzte oder Orthopäden hätten ihr Problem ernst genommen. "Das wird sich schon noch verwachsen", habe sie oftmals hören müssen.

Erst bei einer Untersuchung durch das Gesundheitsamt im Rahmen der Einschulung habe eine Ärztin gemerkt, dass mit Angelina etwas nicht in Ordnung sei. "Die Ärztin hat uns an die Neurologie in der Gießener Kinderklinik verwiesen", berichtet Bahia Günes. Dort sei dann nach einem Gentest die spinale Muskelatrophie diagnostiziert worden.

INTERVIEW MIT PROF. ANDREAS HAHN Der behandelnde Mediziner der Kinder, Prof. Andreas Hahn, ist leitender Oberarzt der Kinderneurologie und Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen. Wie entsteht eine spinale Muskelatrophie? Prof. Hahn: Bei einer spinalen Muskelatrophie fehlt ein bestimmtes Eiweiß, das die Nervenzellen unbedingt brauchen, um richtig funktionieren zu können. Wenn dieses Eiweiß nicht da ist, gehen die Nervenzellen zugrunde. Muskelzellen, die von den Nervenzellen versorgt werden, funktionieren dann auch nicht mehr richtig. Die Erkrankung beginnt zumeist im Kindesalter und zeigt sich dadurch, dass die Kinder nicht richtig oder erst spät laufen lernen. Gibt es innerhalb der Krankheit verschiedene Verläufe? Prof. Hahn: Es gibt drei verschiedene Formen. Bei der ersten Form haben die Kinder bereits Probleme, das Sitzen zu erlernen. Die meisten sterben mit etwa anderthalb Jahren. Bei der intermediären Variante lernen sie zwar sitzen, aber so gut wie nie richtig laufen. Die milde Form ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kinder das Laufen zwar erlernen, diese Fähigkeit aber im Laufe ihres Lebens wieder verlieren können. Die beiden älteren Mädchen der Familie Günes haben die milde Form, das jüngste Kind die intermediäre. Ich habe aber dennoch die Hoffnung, dass auch die kleine Jolina laufen lernen kann. Seit wann ist diese Erkrankung bekannt? Prof. Hahn: Das Krankheitsbild wurde Ende des 19. Jahrhunderts erstmals von einem deutschen Neurologen beschrieben. Erst 125 Jahre später wurde eine grundlegende Behandlung möglich. Seit Kurzem gibt es drei Therapien. Bei der ersten, die auch bei den Kindern von Familie Günes zur Anwendung kommt, wird ein Medikament verabreicht, das in das Nervenwasser gegeben wird, um die Eiweißproduktion zu verstärken. Bei früher Erkennung kann die Gentherapie angewendet werden. Hier wird einmalig eine Spritze gegeben, die etwa zwei Millionen Dollar kostet. Die dritte Möglichkeit, eine orale Therapie, ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Wir hoffen, mit den neuen Medikamenten einen Stillstand der Erkrankung erreichen zu können. Ist es eine Ausnahme, dass die spinale Muskelatrophie, wie im Falle von Angelina, nicht sofort diagnostiziert wird? Prof. Hahn: Gerade bei der milderen Form ist es nicht selten, dass bis zur Diagnose einige Jahre vergehen. Die Schulärztin hat da sehr gut aufgepasst. Wie lässt sich die Krankheit nachweisen? Prof. Hahn: Durch eine genetische Untersuchung aus Trockenblut, wie sie bei Neugeborenen vorgenommen wird. Ein verändertes Survival Motor Neuron (SMN) bestätigt den Verdacht. Da wir sowohl im Gehirn als auch im Rückenmark nur einen Satz Nervenzellen haben, der - einmal zugrunde gegangen - sich nicht mehr wiederherstellen lässt, plädiere ich dringend dafür, den Wert in das Neugeborenen-Screening mit aufzunehmen. Wir haben ein Baby, dessen Schwester mit fünf Monaten an spinaler Muskelatrophie gestorben ist, vom ersten Tag an behandelt mit dem erfreulichen Ergebnis, dass das Mädchen trotz der schweren Form der Krankheit ohne Probleme laufen kann. Wie viele Patienten mit diesem Krankheitsbild behandeln Sie derzeit? Prof. Hahn: 80 Personen, darunter auch Erwachsene. Aber ich kenne keine weitere Familie, bei der gleich drei Kinder betroffen sind. Foto: Hahn

Dabei hatte Angelina noch Glück im Unglück. Denn erst seit 2017 gibt es ein zugelassenes Medikament, das zwar keine Heilung, aber Besserung verspricht. Hierbei wird anfangs alle zwei Wochen, später dann alle vier Monate unter Narkose eine Spritze in das Rückenmark gegeben. Die Patientin muss dann drei Tage in stationärer Behandlung bleiben und das - Stand heute - ein Leben lang. Zum Glück übernähme die Krankenkasse alle Kosten für das Medikament. Denn eine Spritze koste etwa 100 000 Euro.

Die spinale Muskelatrophie ist eine sehr seltene Krankheit, die etwa bei einem von 10 000 Neugeborenen auftritt. "Obwohl nicht verwandt, sind sowohl Bahia Günes als auch ihr Mann Malke Träger des Gens, das autosomal-rezessiv vererbt wird. Will heißen, dass die Eigenschaften der Krankheit nur zutage treten können, wenn das Gen von beiden Elternteilen vererbt wird.

Wenn bereits ein Kind erkrankt ist, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Geschwister betroffen sind, bei 25 Prozent. Aus diesem Grund hat die Familie auch die zweitälteste Tochter Celina, die zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Auffälligkeiten zeigte, sowie die gerade erst geborene Jolina testen lassen. Am 19. März vergangenen Jahres lag das erschütternde Ergebnis vor: Auch Celina und Jolina leiden unter einer spinalen Muskelatrophie.

"Seit diesem Zeitpunkt leben wir nicht mehr. Nichts ist mehr schön", sagt Bahia Günes, und ihr Mann Malke pflichtet traurig bei: "Wir sind gefühlt nur noch im Krankenhaus." Als Angelina die erste Behandlung hinter sich gebracht hatte, musste Celina ins Krankenhaus. Im Juni dieses Jahres hat auch die Jüngste, Jolina, mittlerweile zwei Jahre alt, ihre erste Spritze bekommen.

Alle drei Mädchen ertragen die Therapie nach Auskunft ihrer Eltern ganz tapfer. Erst zwei Wochen nach der Therapie trete wieder eine Normalisierung ein. Bis dahin käme es häufiger zu Übelkeit, Erbrechen und Rückenschmerzen. Damit Angelina in der Schule nichts verpasst, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Käthe-Kollwitz-Schule, die sie besucht, wichtig. Auch mit der Marie Juchacz Kindertagesstätte, in die Celina geht, besteht sehr enger Kontakt.

Ein bis zweimal pro Woche geht Bahia Günes mit jedem Mädchen zur Physiotherapie, die nötig zur Aufrechterhaltung der vorhandenen Fähigkeiten ist. Auch zuhause müssen Angelina, Celina und Jolina so gut sie können trainieren. So hat die Familie extra eine Galileo-Rüttelplatte angeschafft, deren Vibration die Nerven anregen soll.

Problem ist nur, dass die Rüttelplatte und die Gehlernhilfe von Jolina viel Platz in Anspruch nehmen. Platz, den Familie Günes nicht hat. Zu fünft leben die gelernte Konditorin und der Raumausstatter mit ihren Kindern in einer 65-Quadratmeter-Wohnung, die überdies auch nur über eine steile Treppe zu erreichen ist. "Bereits seit über einem Jahr suchen wir in Wieseck nach einer größeren, barrierefreien Wohnung oder vorzugsweise einem Haus mit Garten", erzählt Bahia Günes. Ohne Erfolg. "Wir würden gerne in Wieseck bleiben, da wir auf die Unterstützung meiner Familie angewiesen sind", unterstreicht sie. "100 Quadratmeter wären toll, dann könnten wir für die Mädchen einen Trainingsraum einrichten."

Vor allem die Kinder würden sich sehr darüber freuen, denn sie schwimmen und malen nicht nur gerne, sondern lieben auch das Tanzen. Vielleicht kann ja ein aufmerksamer Leser der Familie helfen...