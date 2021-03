Wilde Plakataktion in Gießen

Seit Jahren ist "Fridays for Future" auch in Gießen aktiv. Wegen Corona war es aber einige Zeit still um die Bewegung. Archivfoto: Falk

GIESSEN - Für den Klimaschutz protestieren: Das ist zentrales Ziel des Globalen Klimastreiks, zu dem "Fridays for Future (FFF)" und ein Bündnis mit weiteren Gruppen am heutigen Freitag aufrufen. "Konkret zielen wir darauf ab, mit unseren Fahrraddemos das Gelingen der Verkehrswende im Raum Gießen, Wetzlar und Friedberg voranzubringen. Wir fordern von den neu in den Stadtparlamenten und den Kreistagen sitzenden Mandatsträgern, alles Nötige zu unternehmen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen", formuliert das Bündnis in einer Pressemitteilung. Dass Proteste und Demonstrationen allerdings auch Regeln unterliegen, denen wildes Plakatieren im Stadtgebiet nicht entspricht, haben ein Akteur von "Fridays for Future Gießen" und das städtische Ordnungsamt jetzt geklärt. Unterschiedliche Auffassungen gibt es jedoch bei der Frage, wer denn nun für die Plakataktion verantwortlich ist. Gekennzeichnet sind die Plakate mit dem Schriftzug "Fridays for Future Hessen".

"Bußgeld angedroht"

Darum geht es: "Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden globalen Klimastreik am 19. März 2021 wurden im Stadtgebiet Gießen von Unbekannten Plakate aufgehängt, die für den Termin werben", teilt "Fridays for Future Gießen" mit. Dieses wilde Plakatieren sei, völlig unabhängig von den Inhalten, weder erlaubt noch erwünscht, informiert Claudia Boje. "Das Ordnungsamt hat sich, auch in Ermangelung eines Impressums, das auf den Plakaten stehen müsste, an den Vertreter von FFF gewandt, der auf der entsprechenden Internetseite als Verantwortlicher genannt ist. Es hat dem Besagten aufgegeben, die Plakate zu entfernen. Ein Bußgeld ist angedroht worden, falls dies nicht geschieht", erläutert die Magistratssprecherin. Genau an diesem Punkt gehen die Auffassungen auseinander. Denn "Fridays for Future" erklärt, dass der vom Ordnungsamt angesprochene Akteur nur inhaltlich und organisatorisch für die Website der Klimaschutzbewegung verantwortlich sei. Dennoch: "Obwohl er mit der Anfertigung und Verteilung der Plakate nichts zu tun hat, hat er dem Ordnungsamt aus 'bürgerlichem Verantwortungsbewusstsein' heraus angeboten, bei der Beseitigung der Plakate, soweit es möglich ist, unterstützend tätig zu werden", berichtet die Klimaschutzorganisation über die Position des angesprochenen Schülers. Das Angebot einer "konstruktiven Zusammenarbeit" sei jedoch ausgeschlagen worden. "Stattdessen habe man eine "horrende Strafe" angedroht. Die Stadt ist anderer Auffassung. Unabhängig davon, ob im Netz rechtlich ausreichend kenntlich gemacht gewesen sei, dass der angesprochene Schüler nur für die Internetseite und nicht für die Klimaschutzbewegung insgesamt verantwortlich sei, freue sich "das Ordnungsamt aber darüber, dass der Angeschriebene nun als 'Bürger' und nicht als 'Verantwortlicher' dabei hilft, die Plakate zu entfernen", übermittelt die Magistratssprecherin.

Andere Auffassung

Das Amt hoffe, dass er dabei ausreichend Helfer habe, die sich ebenfalls "bürgerschaftlich" verhielten und als solche künftig auch darauf hinwirkten, dass nicht erneut die ganze Stadt wild zuplakatiert werde. "Wir haben ihm auf jeden Fall schon mitgeteilt, dass wir aufgrund der Kooperation zunächst vom Erlass einer entsprechenden Verfügung absehen", resümiert Boje. In Sachen Verantwortlichkeit ist "Fridays for Future Gießen" nach wie vor anderer Auffassung und hat nach eigenen Angaben einen Anwalt eingeschaltet.

Zentrales Element des Globalen Klimastreiks heute sind Fahrraddemonstrationen aus sechs Städten. Die Gießener Tour startet um 12.30 Uhr auf dem Berliner Platz. Eine gemeinsame Kundgebung steht um 13.30 Uhr an der B49-Auffahrt in der Frankfurter Straße - mit anschließender Fahrt über den Gießener Autobahnring - an. Schlusspunkt ist um 15.30 Uhr der Messeplatz in der Ringallee. Wegen Corona verweisen die Veranstalter auf die Notwendigkeit von Masken und des Einhaltens der Abstände.