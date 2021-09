Windräder und Weltbilder

Eine Medaille von Moderator Lars Ruppel (links) gab es für den Düsseldorfer Slam-Gewinner Jean-Philippe Kindler. Foto: Müller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Politisch nicht immer korrekt, aber jederzeit wild entschlossen ging es beim "Election Slam" im Stadttheater zur Sache. Fünf Poetry Slammer traten am Sonntagabend an, um das Thema Politik auf ihre eigene Weise zum Programm zu machen. "Heute gibt es keine Neutralität, sondern auf die Fresse," kündigte Moderator und Poetry-Slam-Poet Lars Ruppel drastisch-sarkastisch an, obwohl er sich doch selbst als "bürgernah" präsentierte. Schließlich trage er durchschnittliche Kleidung inklusive Senffleck und befinde sich in einer gewöhnlichen Stadt in Mittelhessen. Es war der gelungene Startschuss für einen abwechslungsreichen Abend, der nicht nur die Lachmuskeln forderte, sondern auch zum Nachdenken anregte.

Kleinstparteien

Der Berliner Noah Klaus beschäftigte sich zunächst mit der Frage, was passieren würde, wenn eine Kleinstpartei an die Macht käme. Für seine Siegesrede orientierte er sich an der ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern auftretenden Partei "Freier Horizont", die vor allem die Abschaffung von Windkraftanlagen zum Ziel hat. "Lieber Kohle in der Lunge, als ein Windrad im Auge", befand Klaus bei seiner fiktiven Partei-Siegesrede, die auch einige interessante Forderungen beinhaltete. Neben der Todesstrafe für Postboten, die nicht klingeln, sondern behaupten, es wäre niemand da gewesen, forderte der Berliner auch ein neues Strafmaß für all diejenigen, die das Reißverschlussprinzip im Straßenverkehr nicht beherrschten: "acht Jahre Zwangsarbeit in der Reißverschlussproduktion".

Die Düsseldorferin Meral Ziegler regte das Publikum bei ihrem Gastspiel zum Nachdenken an. Sie widmete sich "Yahya Hassan", einem jung verstorbenen dänischen Lyriker palästinensischer Abstammung, dessen Leben von Gewalt, Diskriminierung und der Zugehörigkeitsfrage geprägt war. "In der Schule dürfen wir kein Arabisch sprechen, zuhause kein Dänisch. Versteckspielen vor allen Mitschülern in der Pause, immer voller Angst, kein Vertrauen." Über vier Akte verteilt, die jeweils einen Lebensabschnitt Hassans darstellten, folgte sie der These: Wann darf man sich Europäer nennen? "Yahya Hassan ist vielleicht nicht mein Lieblingseuropäer. Aber was wirklich wichtig ist: Hassan ist Europäer mit einer europäischen Geschichte", betonte Ziegler, die für ihren Slam warmen Applaus erhielt.

Der 25-jährige Jean-Philippe Kindler, Deutscher Poetry Slam Meister 2018 und Moderator von Radiosendungen sowie Podcasts, nahm sich pointiert den Themen Geld und Schulden an. Der Satiriker aus Düsseldorf befand, dass "Inflation" ein Lieblingswort der politischen Sprache sei. "Dabei weiß wirklich niemand, was damit überhaupt gemeint ist." Kindler versuchte es mit einem Vergleich, bei dem Jens Spahn eine entscheidende Rolle einnahm - mit Erfolg. Auch entlarvte er die politische Floskel von den leeren Staatskassen. "Der Staat ist kein privater Haushalt, der pleite gehen kann, sondern der Hüter der Währung, derjenige, der Geld erzeugt. Nur gibt er es immer direkt ohne Plan aus und muss sich neues Geld drucken", moniert Kindler. "Wenn wir in zwei Jahren beklagen, dass Schulen marode sind, die Sommer immer heißer werden, Frauen immer noch weniger verdienen als Männer oder 18 Prozent der Deutschen unter dem Existenzminimum leben, liegt das nicht am fehlenden Geld, sondern am politischen Willen." Seine Performance wurde mit dem Einzug ins Finale belohnt - bewertet von fünf Publikumsjuroren, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden.

Knapp am Finale vorbei schrammte Maik Martschinkowsky, der mit einer gelungenen Imitation des TV-Malers Bob Ross überraschte. Er "pinselte" ein skurriles rechtes Weltbild im Stile der Landschaftsmalerei und zeigte sich dabei absolut treffsicher. So zog er seine Linien stets nach rechts und achtete darauf, dass der Horizont nicht zu weit gemalt wird. Vornehmlich wählte er die Farben Braun, Schwarz und Weiß, sowie "Rot wie das Blut". Das Mitglied der Berliner "Lesebühne" umrahmte sein fiktives Bild schließlich mit einem Zaun: "Das uns auch keiner ins Weltbild rennt."

Rechtes Denken

Den zweiten Platz eroberte am Ende des Abends Kaleb Erdmann, der seit 2018 am deutschen Literaturinstitut in Leipzig studiert. Der "Ruhrpottler" nahm kein Blatt vor den Mund, als er auf "Nazis" zu sprechen kam. "Ich habe mir die Frage gestellt, wie rechtes Denken entsteht. Oder einfacher formuliert: Warum, Arschloch?!" Erdmann zeigte sich überrascht von der Verharmlosung des rechten Gedankenguts. "Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl wurde damit begründet, dass die Bevölkerung von so viel Zuwanderung überfordert sei. Man ist also kein Rassist, nur überfordert, was sich super auf den Alltag anwenden lässt. Du Schatz, ich habe dich nicht betrogen. Ich bin nur überfordert vom Konzept der Monogamie.".

Im Finale duellierten sich Erdmann und Kindler auf weiterhin hohem Niveau, bei der knappen Endabrechnung musste sogar dreimal abgestimmt werden. Letztlich setzte sich Kindler durch und durfte seinen Sieg mit einem von Lars Ruppel überreichten "Mini-Pokal" feiern, der von einer aufmerksamen Besucherin mitgebracht wurde.

Im Anschluss an den "Election Slam" ging es mit einer "Poetry-Clip-Show" auf dem Vorplatz des Stadttheaters weiter, ebenfalls moderiert von Ruppel. Zu sehen waren verschiedene Kurzfilme von Slam-Pionieren wie Wolf Hogekamp oder Bas Böttcher, die dieses Format einst kreiert haben. Dabei wurde die Fassade des Theaters als Leinwand genutzt, um die Videoclips spektakulär im XXL-Format darzustellen - ein gelungener Abschluss unter freiem Himmel.