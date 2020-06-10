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Mittwoch, 10.06.2020 - 07:00
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"Winnetou ist ein Weißer"

Der schwarze Deutsche Oliver Fourier aus Gießen freut sich über die Solidaritäts-Demos für den durch Polizisten getöteten George Floyd, denn Rassismus, sei auch bei uns ein Problem.

Von Ingo Berghöfer
Normale Polizeiarbeit oder "Racial Profiling"? Auch in Deutschland klagen viele schwarze Menschen über häufige anlasslose Polizeikontrollen. Symbolfoto: dpa/Archiv

Normale Polizeiarbeit oder "Racial Profiling"? Auch in Deutschland klagen viele schwarze Menschen über häufige anlasslose Polizeikontrollen. Symbolfoto: dpa/Archiv

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Normale Polizeiarbeit oder "Racial Profiling"? Auch in Deutschland klagen viele schwarze Menschen über häufige anlasslose Polizeikontrollen. Symbolfoto: dpa/Archiv

Normale Polizeiarbeit oder "Racial Profiling"? Auch in Deutschland klagen viele schwarze Menschen über häufige anlasslose Polizeikontrollen. Symbolfoto: dpa/Archiv

Oliver Fourier legt den Finger in Wunden, die lange Zeit geleugnet wurden. Archivfoto: Lemper

Oliver Fourier legt den Finger in Wunden, die lange Zeit geleugnet wurden. Archivfoto: Lemper

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