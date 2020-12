"Wir fahren weiterhin auf Sicht"

Digitales Lernen: Um dies zu fördern, hat die Stadt bereits 1000 iPads an Schüler ausgegeben. Weitere 1000 sind laut Stadträtin Astrid Eibelshäuser bestellt. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Rund zwei Wochen vor Weihnachten wird klar, dass die Zahlen an Corona-Neuinfektionen weiterhin hoch bleiben. Laute Stimmen fordern einen härteren Lockdown und einzelne Bundesländer ziehen bereits die Notbremse. Auch das ist für Schuldezernentin Astrid Eibelshäuser einer der Gründe, weshalb sie am gestrigen Freitag über das Thema "Digitales Lernen" virtuell informiert. "Das ist zwar jetzt mein erstes digitales Pressegespräch in großer Runde, aber es besteht einfach nicht die Notwendigkeit und auch nicht die Möglichkeit, um in Präsenz zu tagen", so die Stadträtin. Die Sorge ist, dass unter einem erneuten "harten" Lockdown die Bildungseinrichtungen erneut geschlossen werden.

"Wir wissen nicht, wie die Schulen nächste Woche organisiert sein werden", ergänzt die Sozialdemokratin. Aus diesem Grund habe die Stadt bereits vorgesorgt und verschiedene Alternativen geschaffen. Sollte es einen intensiveren Wechselunterricht geben, soll den Schülern ermöglicht werden, auch außerhalb der Schule zu lernen. Die Dezernentin macht jedoch deutlich, dass ein erfolgreiches Arbeiten außerhalb der Schule für viele technisch schwer umzusetzen ist. "Aus diesem Grund haben wir bereits 1000 iPads an Schüler ausgegeben und haben weitere 1000 bestellt. Gerade jetzt müssen wir die Infrastruktur schaffen und die Familien unterstützen, die diese dringend benötigen."

Studierende helfen

Bisher existieren Orte zum digitalen Lernen an insgesamt sieben Standorten, beispielsweise in der Weststadt, der Nordstadt und den Jugendzentren. Dort sollen Schüler die Gelegenheit bekommen, am digitalen Lernen wohnortnah teilzunehmen. Unterstützt werden die Jugendlichen dabei von rund 20 Lehramtsstudierenden der höheren Semester, welche die Stadt auf Honorarbasis angestellt hat, berichtet Eibelshäuser. Zufrieden zeigt sich auch die Leiterin der pädagogischen Abteilung im Schulverwaltungsamt, Sabine Jörren. "Die Betreuung im digitalen Raum läuft gut, die Studierenden unterstützen uns da sehr. Die Orte werden von den Jugendlichen auch gut angenommen", sagt Sabine Jörren.

Das bestätigt auch Ute Kroll-Naujoks, Leiterin des Diakonischen Werks. Die Angebote laufen bereits seit Mai und man betreue verschiedene Gruppen. "Wir unterstützen hierbei auch ältere und größere Klassen am Vormittag, nachmittags kriegen die jüngeren bis Klasse sieben die Unterstützung, die sie benötigen", schildert Kroll-Naujoks ihre bisherigen Erfahrungen.

Eibelshäuser macht nochmals deutlich, dass die Schüler in Präsenz in diese Räume kommen und dort die digitalen Aufgaben zusammen mit den Studierenden bewältigen. "Die Hygienebestimmungen gelten wie in der Schule, das ist genau gleich. Wir haben Anmeldesysteme geschaffen, damit sich die Schüler dort registrieren können. Das klappt bisher gut", so die Schuldezernentin. Schüler, die in angeordneter Quarantäne sind, sind von dem Angebot bewusst ausgenommen. Um das Konzept bewerkstelligen zu können, musste eine umfangreiche IT-Infrastruktur geschaffen werden. Jörren ergänz, dass sich momentan bis zu sechs Schüler im Raum befinden können, meistens sind es jedoch lediglich vier bis fünf. "Wir geben den Jungen und Mädchen jeweils anderthalb Stunden Zeit, um in Ruhe arbeiten zu können.

Infrastruktur schaffen

Sollte es Bedarf geben, kann diese Zeit je nach Kapazität noch erweitert werden", so Jörren. Die Leiterin des Schulverwaltungsamtes, Uta Hinkelbein, erläutert im Zuge dessen nochmal genau, wie das digitale Lernen aussehen soll. "Momentan ist die halbe Klasse in der Schule und die andere Hälfte lernt digital. Wir haben bisher keinen reinen Digitalunterricht. Die Unterstützung ist für Einzelfälle gedacht und nicht für halbe oder ganze Klassen, das wäre vermutlich auch erst einmal schwer umsetzbar", so Hinkelbein. Ein erneuter "harter" Lockdown würde das Projekt somit bereits über die Kapazitätsgrenzen hinaustreiben.

Und wie sieht die künftige Entwicklung des "digitalen Lernens" aus? Die Stadt wird gemeinsam mit den Projektteilnehmern schauen, wie sich der Bedarf entwickelt und wie das Angebot angenommen wird. Klar ist für die Beteiligten jedoch, dass es durchaus sein kann, dass man noch eine Weile Wechselunterricht haben könnte. "Wir fahren weiterhin auf Sicht, sind aber flexibel in unseren Entscheidungen. Wir wissen nicht genau, was nächste Woche passieren wird", mahnt die Dezernentin.

Momentan werden die Aufgabenstellungen digital an die Schüler verschickt. Die Dokumente können teilweise online ausgefüllt und gelöst werden, manche werden aber weiterhin ausgedruckt, der Digitalisierung zum Trotz. Für diese Situationen ist es, so Eibelshäuser, notwendig, dass auch die notwendige Infrastruktur wie Drucker und Scanner zur Verfügung gestellt wird. Für sie ist eine Sache bereits deutlich abzusehen: "Der Bedarf an digitalen Angeboten wird auch nach den Weihnachtsferien weiterhin vorhanden sein."