"Wir machen Platz" in Gießen: Kundgebung der Seebrücke

Auch Gießen hat Platz - bei der Kundgebung der Seebrücke Gießen auf dem Kirchenplatz wurden zahlreiche Stühle aufgestellt, um die Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten zu demonstrieren. Foto: Diana Moor

GIESSEN - Seit Monaten machen verschiedenste Initiativen auf die katastrophale Lage im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos aufmerksam. Auf einem Raum, der ursprünglich für etwa 2000 Personen vorgesehen ist, lebten 13000 Menschen, darunter viele Kinder, unter widrigsten Umständen zusammen. Die Aktion "Wir machen Platz", in deren Rahmen auf den sozialen Medien symbolisch Bilder von leeren Stühlen geteilt und auch vor dem Bundestag 13000 Stühle aufgestellt wurden, sollte auf die humanitäre Katastrophe in Moria aufmerksam machen und die Bundesregierung dazu aufrufen, die Menschen aus dem Lager aufzunehmen.

Auch die Gießener "Seebrücke" hatte für Samstag zu einer Kundgebung auf dem Kirchenplatz aufgerufen, zu der ebenfalls Stühle mitgebracht werden sollten, um die Bereitschaft zur Aufnahme geflüchteter Menschen zu unterstreichen - bereits Anfang 2020 hatte sich die Stadt Gießen zum "sicheren Hafen" erklärt.

Eigentlich als Mini-Aktion geplant, hatte Vera Bonica mit kaum mehr als 50 Teilnehmenden gerechnet. Doch die Lage in Moria eskalierte Mitte der Woche - das Lager brannte ab, die 13000 Geflüchteten sind nunmehr komplett obdachlos. Vielleicht kamen auch angesichts der verschärften Situation weit über 200 Menschen auf dem Kirchenplatz zusammen, die unter anderem mit Schildern ihren Unmut über die Untätigkeit der Politik bekundeten "Moria - die Schande Europas" oder eben auch "Wir haben Platz" war vielfach zu lesen.

"Ich wünsche mir, dass es bei unseren Kundgebungen immer so voll ist", freute sich Bonica über die zahlreichen Teilnehmer. Bereits im März habe die Bundesregierung die Aufnahme von 5000 Geflüchteten aus dem Lager in Moria abgelehnt, seit dem Brand sei die Lage noch schlimmer. "Die Zeit für Betroffenheitsreden ist vorbei, jetzt sind Taten gefragt", bekundete Bonica ihren Ärger angesichts des Mangels an politischem Handeln, und machte deutlich, dass daher im Rahmen der Kundgebung keine Politiker zu Wort kommen würden. Die Situation in Moria sei verheerend, weder sei hygienische oder medizinische Versorgung und kaum Nahrung vorhanden, Hilfen würden blockiert, dazu käme noch, dass inzwischen Menschen aus dem Lager mit dem Coronavirus infiziert seien.

Diese Menschen seien nicht erst seit dem Brand betroffen, betonte außerdem Luca Steinbeck (ebenfalls "Seebrücke"). Obgleich sich deutsche Städte zu "sicheren Häfen", und damit zur Aufnahme Geflüchteter, erklärt hätten, sei diese von Bundesinnenminister Horst Seehofer blockiert worden.

In einem offenen Brief an die Bundesregierung hatten bereits am Donnerstag die Oberbürgermeister zehn deutscher Städte, darunter auch Gießens OB Dietlind Grabe-Bolz, erneut die Bereitschaft erklärt, Menschen aus Moria aufzunehmen "um die humanitäre Katastrophe zu entschärfen". Es müsse akut gehandelt werden, anstatt auf eine gesamteuropäische Lösung zu warten, heißt es in dem Schreiben.

Jedoch sei die aktuelle Ankündigung der Bundesregierung, 100 bis 150 unbegleitete Minderjährige aus dem Lager aufnehmen zu wollen, von etwa 400 die in ganz Europa verteilt werden sollen, vergleichsweise "lächerlich", so Steinbeck, obwohl man sich freilich über jeden Menschen freue, der aus Moria heraus komme.

Die Begründung, mit der Aufnahme von Geflüchteten würde ein "Pull-Effekt" entstehen, also weitere Menschen motiviert werden, die Flucht Richtung Europa anzutreten, sei nicht nur zynisch, sondern sachlich falsch, erklärte Steinbeck. Deutschland und Europa hätten nicht nur eine moralische Verpflichtung, die Geflüchteten zu unterstützen, Asyl sei immerhin Menschenrecht, und man könne dies nicht willkürlich bestimmten Gruppen absprechen.

Dass Geflüchtete in engsten Lagern und Unterkünften lebten, als seien sie weniger wert, bezeichnete Steinbeck als rassistisch. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass Europa auch für Fluchtursachen mitverantwortlich sei, ob durch Waffenexporte oder Klimapolitik.

Luca Steinbeck freute sich über das große Interesse an der Aktion der Seebrücke, fürchtet jedoch, dass das Interesse an den Geflüchteten in Moria schnell wieder abebben würde - die "Seebrücke" habe sich zum Ziel gesetzt, dieses weiterhin in der Öffentlichkeit zu halten und geht davon aus, dass in Zukunft dazu noch weitere Aktionen stattfinden werden. Vera Bonica forderte außerdem dazu auf, an Initiativen zu spenden, die die inzwischen obdachlosen Menschen auf Lesbos unterstützen.

Nach Auflösung der Veranstaltung auf dem Kirchenplatz formierte sich aus dem Großteil der Teilnehmenden eine Spontankundgebung, die in Richtung Rathaus aufbrach, um - analog zur Aktion vor dem Bundestag - Dutzende leerer Stühle im Foyer und auch auf dem Rathausvorplatz aufzustellen.