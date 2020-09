"Wir sind bereit, einen Beitrag zu leisten"

Grabe-Bolz

Giessen (red). Das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist durch einen Brand fast vollständig zerstört worden. Insgesamt 12 000 Menschen, darunter hunderte Kinder, sind betroffen. Vor wenigen Tagen waren im Lager die ersten Corona-Fälle zu verzeichnen, Moria und seine Bewohnerinnen und Bewohner stehen unter Quarantäne. "Was wir aktuell aus Moria hören und sehen, besorgt mich zutiefst. Schon vor diesem schrecklichen Brand war die Lage in Moria und den Camps der Umgebung geprägt von menschenunwürdigen Lebensbedingungen. Mit der Brandkatastrophe aber ist die Perspektive für diese Menschen aussichtlos geworden. Es handelt sich bei der aktuellen Situation um eine humanitäre Katastrophe", betont Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in einer Pressemitteilung.

Zugleich äußert die Sozialdemokratin den Wunsch, "dass Bund und Länder es Städten, die sich für die Aufnahme bereit erklärt haben, ermöglichen, Hilfe zu leisten". In Gießen jedenfalls seien die entsprechenden Erfahrungen und Kapazitäten gerade für die Aufnahme von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen vorhanden. "Dies hat sich in der Vergangenheit bewährt. Und wir sind weiterhin bereit, einen Beitrag zu leisten."

Gießen gehört gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung seit November 2019 dem im Juni des Vorjahres gegründeten Bündnis "Städte Sicherer Häfen" an, das inzwischen 64 Mitglieder hat. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Kommunen und Landkreisen, die sich für eine zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten einsetzen. Die Koordinierung liegt bei der Stadt Potsdam. Archivfoto: Friese