„Wir sind die Autohasserpartei“: Raddemo in Gießen

Zweimal um den Anlagenring herum ging die Fahrt der Demonstranten. (Foto: Schäfer)

GIESSEN - GIESSEN (rsc). Auch die Partei Die Partei hat sich den Verkehrswende-Initiativen angeschlossen, schwingt sich auf die Drahtesel und outet sich als „wahre klimafreundliche Autohasserpartei“. „Im Gegensatz zu den Grünen können wir uns nämlich auch gar kein Auto leisten“, proklamieren sie und rufen auf, auf dem Anlagenring den „Ottonormalverbrennern so richtig auf die Nerven zu gehen und ihnen zu zeigen, wie unerwünscht sie sind“. Fast 90 Teilnehmer sind am Montagabend ihrem Aufruf zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz gefolgt und umkreisen danach im Uhrzeigersinn zweimal den Anlagenring.

Letzte Motivation dazu haben sie vor dem Demostart von den Die-Partei-Protagonisten Marco Rasch und Darwin Walter erhalten. Walter ist Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und Direktkandidat für die Wahl zum Deutschen Bundestag im September. Als einer der Stadtradel-Stars 2021 wähnt er sich in seinem Element. „Tote Radfahrer, zu hohe Steinstaubbelastung, damit muss Schluss sein!“, fordert er. Dann greift er den Verkehrsdezernenten und dessen Partei CDU an. „Bürgermeister Neidel hat keinen Zeitpunkt genannt, zu dem mit Beginn des Experimentes zu rechnen sei.“ Lediglich, dass dieser noch sehr lange dauern werde und man ihm viel zu wenig Zeit gegeben habe. „Wie viele Tote, Verletzte und Vergiftete braucht die CDU denn, um in den Quark zu kommen?“, fragt er in die Runde. Statt zügig den Parlamentsbeschluss zum Experiment Fahrradstraße auf dem Anlagenring umzusetzen, werde die Zeit vergeudet mit „Bilderposen für die Presse“ und für den Landratsposten zu kandidieren. In der Zeit des Stadtradelns habe er, Walter, viele tolle Erfahrungen mit und ums Rad sammeln können. „Eine war jedoch nicht dabei. Die der Sicherheit.“

Marco Rasch ist Erster Vorsitzender, Kreistagsabgeordneter von Die Partei, Mitglied des Kreistages und kandidiert bei der Wahl zum Oberbürgermeister im September. Mehr als 400 Kilometer habe er bereits über die Stadtradel-App gesammelt. „Und das ausnahmsweise sogar ohne Schummeln, auch ohne E-Bike, nur mit reiner, brachialer Muskelkraft und Willenskraft und meinem Mountainbike.“ An alle Fahrradfahrer gewandt verkündet Rasch: „Die Jahre der Unterdrückung sind vorbei! Gezielte Versuche von Autofahrern, uns unter Anwendung von tödlicher Gewalt aus dem Straßenverkehr und dem Leben zu verdrängen, lassen wir uns genauso wenig weiterhin bieten, wie die von der Satirepartei CDU Gießen und der als Spaßpartei getarnten Terrororganisation FDP geschürten Massenhysterie gegenüber der geplanten Fahrradspur auf dem Anlagenring.“

Besonders die CDU, betont Rasch, habe dabei im Vorfeld der Kommunalwahl einen vorbildlichen Satirewahlkampf geführt, indem sie den Adenauer-Slogan „Keine Experimente“ aus der „50er-Jahre-Mottenkiste“ geholt habe. CDU-Fraktionsvorsitzender Möller habe sich daraufhin in einem Zeitungsinterview beschwert, dass dies in den „Sozialen Medien lächerlich gemacht“ worden sei. „Entschuldigen Sie Herr Möller, wir dachten, das war von ihrer Seite auch so gemeint.“